房貸補貼挨批是劫貧濟富 林右昌：不是補貼 是支持

央行去年連續4次升息，房貸族叫苦。行政院本周四將拍板房貸補貼方案，初步規畫，補貼對象為名下僅1戶自用住宅者，並設排富條款，採每月定額，直接撥款到符合資格者帳戶，遭外界質疑是「劫貧濟富」。內政部長林右昌下午受訪時強調，這不是「補貼」，是「支持」。

林右昌下午視察國家住都中心時表示，過去3年疫情期間，很多中低收入家庭以及中產階級受到很大衝擊，政府有責任減輕大家的壓力，幫忙有需要幫忙的人。目標希望在一定年所得收入內，且其所購房屋是在一定總價內，不管個人或家戶得到政府支持，「用排富的說法不精準，而是我們會限定一定資格。」

至於，房貸補貼方案預計可讓全國多少民眾受惠、一定年所得內的區間，所需經費等，林右昌重申，在和行政院長陳建仁完整報告後，會有進一步說明。

林右昌說，住宅政策非常複雜，也是世界各國面臨的問題。政府會更全面地針對大家需求，切中問題要害，一題題解開。過去這些問題糾葛在一起，現在有次序、方法、重點，解決問題。讓民眾住得起、租得起，也能以合理價格買到合理房屋。