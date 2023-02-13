住宅政策三支箭 林右昌：擬建立青年購屋積金支持機制

內政部長林右昌今天視察國家住都中心時端出住宅政策，包括擴大租金補貼適用對象、中產以下自用住宅貸款戶支持方案，以及建立「青年購屋積金支持機制」，後兩者方案將在行政院長陳建仁聽取報告、拍板定案後對外說明。

林右昌指出，政府處理高房價問題，涉及土地政策、住宅政策缺一不可，未來社宅提供會逐年增加；但只靠政府力量仍不夠，內政部團隊正在研議思考如何把社會力量和社宅政策結合，擴大能量。

林右昌表示，很多民眾在疫情期間受到經濟上的影響，租金、房貸負擔支出上產生壓力，政府短期方案希望減輕百姓的負擔及壓力，包括每年300億元租金補貼方案，以及政府將會提出中產以下自用住宅貸款戶支持方案，在和陳揆報告定案後，再和大家進一步詳細說明。

在租金補貼部分，林右昌指出，2019年租金補貼戶數僅6萬戶，到去年實際核定戶數來到27.7萬多戶，大致分為初入社會的單身青年、新婚家庭、經濟及社會弱勢家庭、未婚育有未成年子女家庭。接下來希望能提高300億租金補貼效益、對象放寬，因此，今年針對政策將提出精進作為。

從今年起，租金補貼會採「隨到隨辦」，舊戶直接給予陸續補貼，不需重新再申請。未來要申請租屋者，免附房屋及房東證明資料，讓過去「看得到吃不到」的民眾得到很大的方便。同時放寬適用房屋的範圍，會以房屋稅、地政資料比對，沒有資料者以切結方式處理，最早補貼日期從合格家戶補貼申請日起進行補助，而非核定當天。

此外，另納入18歲以上租屋族，即可得到租屋補貼；而針對教育部弱勢學生的租屋需求，這次也一併納入方案，符合資格的相關學生未來得到的補貼，可比過去增加一倍。

最後，林右昌說，內政部也在思考建立「青年購屋積金支持機制」，目標希望讓購屋意願的年輕人透過自身努力儲蓄，以及政府制度性的協助，讓他們可在一定年限內得到購屋的第一桶金，這項政策將穩定未來青年對長期購屋的期待與需求，近日內和陳揆報告定案後，再做進一步說明。