【重磅快評】只許朽木為官 不許小官摸魚

新內閣上路不到兩周就拔掉兩位官員，一位是在機場耍官威的國安會秘書處長王涵江，另一位是涉嫌上班摸魚的運安會主委楊宏智請辭獲准。蔡政府快刀斬亂麻，看似維護官箴零容忍，但面對更嚴重的蛋價高漲、個資外洩、論文抄襲、高端爭議等問題，民眾已忍無可忍，蔡英文總統、行政院長陳建仁卻仍百般容忍，顯然「只許朽木為官、不許小官摸魚」，宛如現代版官場現形記。

國安會秘書處長王涵江在春節期間與家人出國旅遊，因在核准期限前要出境遭攔下，被立委爆料在桃園機場咆哮耍官威。總統府8日表示，調查發現王涵江對海關執勤人員態度確有不當，國安會將王涵江調離主管職，以嚴明機關紀律。

運安會主委楊宏智涉嫌在上班期間搭乘公務車到宜蘭泡湯，被質疑上班摸魚。楊宏智雖喊冤，但行政院11日表示，為避免帶給行政團隊困擾，也考量生涯規劃，楊宏智已請辭獲准。陳揆日前才要求政風處提調查報告，報告一度被退回，如今完整調查尚未出爐，楊宏智就先下台。

國安會、運安會都是重要機關，主官行為不正，被拔官是合理安排，蔡政府顯然也想在敗選後立威，以「嚴明機關紀律、避免團隊困擾」名義殺雞儆猴，但新內閣的好感度只是曇花一現，很快就現出原形。

新官上任三把火，人民更火大。婆婆媽媽今天上市場，馬上就會發現雞蛋不僅變貴，根本買不到，再現「雞蛋之亂」。農委會主委陳吉仲今年1月才打包票說，農曆年前會把所有雞蛋調度好，「雞蛋供應無虞，讓國人都買得到」；如今蛋荒再現，陳吉仲卻稱，供需、價格應尊重市場。陳吉仲忝為「豬農之子」，大官當久了，大話一籮筐，不要說養豬，根本是「生雞卵無，放雞屎有」。

不只雞蛋讓民怨四起，近期國內連續爆發重大資安外洩事件，包括全台戶政資料、健保個資，乃至華航客戶及多家汽車租賃業客戶個資，台灣宛如「駭客天堂」，被包裝成「天才IT大臣」的數位發展部長唐鳳卻不見蹤影；數位部坐擁有一年200多億元預算、六百人編制，外界只記得唐鳳不務正業宣傳「麵線外送平台」，資安國家隊徒為口號，看不到打擊詐騙、駭客的積極作為。

陳吉仲、唐鳳的官位不動如山，該下台的不下台，畢竟被認定論文抄襲的行政院副院長鄭文燦還在指點官場人事，涉及高端和借調爭議的陳建仁更高居百官之首；正副閣揆如此，官員們自然有樣學樣，不僅無法嚴明機關紀律、更造成行政團隊困擾。當時砍掉王涵江、楊宏智的標準，完全不適用陳建仁和鄭文燦，因為跟層峰「有關係就沒關係、沒關係就有關係」，謙卑檢討只是政治話術，後蔡英文時期若出現光怪陸離的言行，自然一點都不奇怪。

所謂「竊鉤者誅，竊國者侯」，當一群竊鉤者竊國，紊亂綱常倫理，難怪鴻海創辦人郭台銘怒斥，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」。