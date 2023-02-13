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國民黨南投議員控綠營網軍盜圖 民進黨：自導自演

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導

南投立委補選將於3月4日登場，藍綠戰火愈燒愈烈。國民黨南投縣議員游顥指出，他的臉書封面照被綠營網軍竄改，製作成「拒投林明溱」圖卡在群組散布，團隊已提告。民進黨副秘書長黃建嘉則回應，此事是國民黨自導自演，因圖卡上面有著游顥本人的定裝照。

黃建嘉指出，圖卡上面有著游顥本人的定裝照，請問蔡培慧總部要如何拿到這張定裝照？其實，要拿到游顥定裝照，一定與游顥關係非常好。所以明眼人都知道，國民黨自導自演的可能性非常高。

黃建嘉表示，民進黨提名的蔡培慧過去曾爭取經費整修國小禮堂，經費爭取到了，縣政府卻連20萬的配合款都不出；且前縣長林明溱曾表示，「竹山的垃圾要讓竹山人自己處理，看他們多厲害」。林明溱不顧兒童，也不顧民生，黑的當然是心。

黃建嘉表示，林明溱大張旗鼓地說自己是「優質立委」，根本就是避重就輕。其實林明溱擔任立委期間，整體平均質詢率不到50%，被評為兩次「待觀察立委」，還超時使用公務車，講白了就是立法院裡面的「問題立委」。

林明溱 國民黨 蔡培慧

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