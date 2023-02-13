何志偉：美國戰略漸清晰 重點在台灣要提升自己的能力

駐美代表蕭美琴今到立院與外交委員會立委茶敘。會後參與的民進黨立委何志偉表示，蕭帶來美國重要資訊，「Not today」是美國近年興起一個重要觀念，要給中國解放軍「天天都不是今天」的概念，如蕭用「養貓」比喻國際政治，「不能夠叫貓不做什麼、但可以讓牠往計劃中行動」。

何志偉指，今閉門茶會討論到幾項重點，包括「台美21世紀貿易倡議」進度、美國國會先前通過國防授權法案（NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元金援等事宜，雙方仍在密切討論中。

會中蕭美琴也表示，去年有30多位美國國會議員訪台，台美關係有長足進展，今年應該只會更多。

何志偉表示，近年來美國戰略逐漸清晰，台灣其實很有實力，美國看中國的角度對台灣安全來說，從能力、意願來看，重點都是台灣自我能力要提升，去年他在美國、日本等地跑，總共見了兩國超過100位國會議員，重點都在「台灣要提升自己的能力」。

何志偉舉例，美國國會就國防軍援要撥款給台灣一事，也是代表美國要開始「進入戰略清晰」的態度，同時台灣要提升自我防衛意願、能力，台海才能更安定。