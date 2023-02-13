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何志偉：美國戰略漸清晰 重點在台灣要提升自己的能力

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
駐美代表蕭美琴近日返台述職，今天到立法院與外交及國防委員會立委茶敘，茶敘結束後離開立法院。 記者林伯東／攝影
駐美代表蕭美琴近日返台述職，今天到立法院與外交及國防委員會立委茶敘，茶敘結束後離開立法院。 記者林伯東／攝影

駐美代表蕭美琴今到立院與外交委員會立委茶敘。會後參與的民進黨立委何志偉表示，蕭帶來美國重要資訊，「Not today」是美國近年興起一個重要觀念，要給中國解放軍「天天都不是今天」的概念，如蕭用「養貓」比喻國際政治，「不能夠叫貓不做什麼、但可以讓牠往計劃中行動」。

何志偉指，今閉門茶會討論到幾項重點，包括「台美21世紀貿易倡議」進度、美國國會先前通過國防授權法案（NDAA），授權未來5年提供台灣100億美元金援等事宜，雙方仍在密切討論中。

會中蕭美琴也表示，去年有30多位美國國會議員訪台，台美關係有長足進展，今年應該只會更多。

何志偉表示，近年來美國戰略逐漸清晰，台灣其實很有實力，美國看中國的角度對台灣安全來說，從能力、意願來看，重點都是台灣自我能力要提升，去年他在美國、日本等地跑，總共見了兩國超過100位國會議員，重點都在「台灣要提升自己的能力」。

何志偉舉例，美國國會就國防軍援要撥款給台灣一事，也是代表美國要開始「進入戰略清晰」的態度，同時台灣要提升自我防衛意願、能力，台海才能更安定。

何志偉指，近年美國興起「Not today」的概念，就是要清楚告訴中國「不是今天，每一天都不該來、每一天都不該有動作」。像蕭美琴看待國際政治，比喻跟養貓有點像，不能夠叫貓不做什麼、但可以讓牠往計劃中行動，也許這樣比喻國際政治有點輕鬆，但這也是一種思維邏輯。

駐美代表蕭美琴返台述職，今上午到立法院與外交及國防委員會立委茶敘，民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委王定宇、何志偉、林靜儀、趙天麟、國民黨立委江啟臣、民眾黨立委邱臣遠等人出席與會。 記者林伯東／攝影
駐美代表蕭美琴返台述職，今上午到立法院與外交及國防委員會立委茶敘，民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委王定宇、何志偉、林靜儀、趙天麟、國民黨立委江啟臣、民眾黨立委邱臣遠等人出席與會。 記者林伯東／攝影
駐美代表蕭美琴（右二）近日返台述職，今天到立法院與外交及國防委員會立委茶敘，茶敘結束後前往民進黨立法院黨團拜訪，拿著黨團準備的伴手禮與總召柯建銘（左二）、立委何志偉（左一）、王定宇（右一）一同合影。 記者林伯東／攝影
駐美代表蕭美琴（右二）近日返台述職，今天到立法院與外交及國防委員會立委茶敘，茶敘結束後前往民進黨立法院黨團拜訪，拿著黨團準備的伴手禮與總召柯建銘（左二）、立委何志偉（左一）、王定宇（右一）一同合影。 記者林伯東／攝影

美國 何志偉 蕭美琴

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