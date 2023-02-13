快訊

廚餘？火鍋吃不完打包送遊民 作家黃大米挨轟「自為以上帝」

多家台廠接到急單 半導體寒冬中已看見春天？

台中南屯工地傳工人墜樓 4樓鷹架墜2樓送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠委：藍營反對補貼又罵漲價 非要搞到能源大漲才甘心

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應，民進黨立委劉世芳（左）、民進黨團副幹事長洪申翰（右）出席說明。記者林伯東／攝影
民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應，民進黨立委劉世芳（左）、民進黨團副幹事長洪申翰（右）出席說明。記者林伯東／攝影

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天質疑，行政院長陳建仁即將面對能源穩定供應問題，電價可能居高不下，甚至面臨缺電危機，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰批評，國民黨既反對補貼又要罵漲價，「難道我們一定要弄到像國際上面這樣能源大漲，國民黨才甘心嗎？」

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，洪申翰受訪時表示，國民黨團今天舉行記者會批評能源政策，幾乎就是老調重彈，重點是很多內容都是不符合事實的老調，甚至有很多地方讓大家覺得是扭曲、造謠的狀況。

洪申翰質疑，國民黨如果真的很在意缺電的問題，那為何要阻擋中火的燃氣基礎，又為什麼要阻擋中油的三接、四接工程，甚至都是採取杯葛、扭曲與醜化的態度，來面對光電、風電在內的再生能源議題。

洪申翰說，在野黨如果真的在意缺電的問題，應該要正面地看待現在的能源建設與開發，朝野可以共同監督，但是絕對不是用阻擋、杯葛甚至扭曲的態度，「我們都懷疑接下來如果台灣出現缺電的問題，是不是因為國民黨阻擋這些燃氣跟再生能源的政策所造成的」。

洪申翰說明，俄烏戰爭帶來全球能源價格的漲幅，國際上面幾乎可以用「暴漲」來形容，這些都是前所未有的狀況，反觀台灣的漲幅幾乎是所有國家裡面最小的，因此政府在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」裡面編列預算，作為油電國營事業公司的補貼。

洪申翰強調，政府要把能源價格、物價控制在一定的水準，希望讓人民負擔得起，但是國民黨先是反對國營事業的補貼，現在又要罵漲價，「難道我們一定要弄到像國際上面這樣能源大漲，國民黨才甘心嗎？」

洪申翰提醒，國民黨不要再拿這些昧於事實，甚至是扭曲的資訊老調重彈，台電的虧損當然必須全民一起面對，政府現在處理虧損的辦法，就是至少在短期內給予補貼，藉此控制、抑制能源價格的波動，希望讓民眾有更負擔得起的能源價格跟物價。

洪申翰批評，國民黨現在採取杯葛的態度，他們的指控跟所作所為「幾乎都是矛盾的」，一手指控說會缺電，另外一手卻一直阻擋再生能源、阻擋燃氣，這是邏輯混亂的狀況，民進黨團覺得非常奇怪。

洪申翰強調，國民黨一方面指控會缺電，一方面又阻擋燃氣，這就是標準的「做賊喊抓賊」，這些都是非常奇怪的事情，甚至還把自己阻擋的責任推給其他政黨，民進黨團覺得非常不可取。

國民黨 洪申翰 民進黨

延伸閱讀

徐巧芯指控唐鳳幫私人企業宣傳 綠委反批不要亂扣帽子

游錫堃盼修法增設國際事務處 綠委：樂觀其成

游錫堃盼修法增設立法院國際事務處　民進黨團樂觀其成

民進黨團：中國對台野心不只氣球 國民黨不要說三道四

相關新聞

柯文哲隨白沙屯媽祖遶境 信眾喊「總統」他更正「候選人」

民眾黨主席柯文哲今繼續參與白沙屯媽祖遶境，中午時分他在台中市龍井區農會的龍泉辦事處階梯上坐著休息，並吃著信徒拿給他的「黑...

雲林、屏東議長接連表態要朱立倫選總統 侯友宜回應了

2024總統大選煙硝味漸起，國民黨總統人選懸而未定，外界呼聲高的新北市長侯友宜仍未表態，不過現有雲林及屏東議長表態支持國...

另一半助攻？政壇十大CP「這對夫妻」好感度第一名

政治人物除了得面對鏡頭與鎂光燈之外，另一半經常也會變成媒體焦點。有些政治人物的丈夫或妻子，不僅是新聞版面常客，有些還有自己的臉書粉專，人氣相當旺。另外，也有不少政治人物的另一半很低調，鮮少露面曝光，從事自己原本喜愛的工作，擁有自己的事業一片天

控蔡培慧陣營用圖卡抹黑 游顥提告捍衛清白

南投立委補選3月4日舉行，國民黨上午舉行「黨意前立委蔡培慧、雙標爭議請面對」記者會，指國民黨南投縣議員游顥的圖卡遭惡意變...

綠委：藍營反對補貼又罵漲價 非要搞到能源大漲才甘心

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天質疑，行政院長陳建仁即將面對能源穩定供應問題，電價可能居高不下，甚至面臨缺電危機，民進黨立...

台電瀕臨破產 國民黨團要求陳建仁回應4月是否大漲電價

烏俄戰爭帶動全球能源燃料持續上漲，日前傳出經濟部將在4月調整電價，可能優先鎖定先漲用電大戶。國民黨立法院黨團今舉行記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦