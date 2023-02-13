綠委：藍營反對補貼又罵漲價 非要搞到能源大漲才甘心

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天質疑，行政院長陳建仁即將面對能源穩定供應問題，電價可能居高不下，甚至面臨缺電危機，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰批評，國民黨既反對補貼又要罵漲價，「難道我們一定要弄到像國際上面這樣能源大漲，國民黨才甘心嗎？」

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，洪申翰受訪時表示，國民黨團今天舉行記者會批評能源政策，幾乎就是老調重彈，重點是很多內容都是不符合事實的老調，甚至有很多地方讓大家覺得是扭曲、造謠的狀況。

洪申翰質疑，國民黨如果真的很在意缺電的問題，那為何要阻擋中火的燃氣基礎，又為什麼要阻擋中油的三接、四接工程，甚至都是採取杯葛、扭曲與醜化的態度，來面對光電、風電在內的再生能源議題。

洪申翰說，在野黨如果真的在意缺電的問題，應該要正面地看待現在的能源建設與開發，朝野可以共同監督，但是絕對不是用阻擋、杯葛甚至扭曲的態度，「我們都懷疑接下來如果台灣出現缺電的問題，是不是因為國民黨阻擋這些燃氣跟再生能源的政策所造成的」。

洪申翰說明，俄烏戰爭帶來全球能源價格的漲幅，國際上面幾乎可以用「暴漲」來形容，這些都是前所未有的狀況，反觀台灣的漲幅幾乎是所有國家裡面最小的，因此政府在「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」裡面編列預算，作為油電國營事業公司的補貼。

洪申翰強調，政府要把能源價格、物價控制在一定的水準，希望讓人民負擔得起，但是國民黨先是反對國營事業的補貼，現在又要罵漲價，「難道我們一定要弄到像國際上面這樣能源大漲，國民黨才甘心嗎？」

洪申翰提醒，國民黨不要再拿這些昧於事實，甚至是扭曲的資訊老調重彈，台電的虧損當然必須全民一起面對，政府現在處理虧損的辦法，就是至少在短期內給予補貼，藉此控制、抑制能源價格的波動，希望讓民眾有更負擔得起的能源價格跟物價。

洪申翰批評，國民黨現在採取杯葛的態度，他們的指控跟所作所為「幾乎都是矛盾的」，一手指控說會缺電，另外一手卻一直阻擋再生能源、阻擋燃氣，這是邏輯混亂的狀況，民進黨團覺得非常奇怪。

洪申翰強調，國民黨一方面指控會缺電，一方面又阻擋燃氣，這就是標準的「做賊喊抓賊」，這些都是非常奇怪的事情，甚至還把自己阻擋的責任推給其他政黨，民進黨團覺得非常不可取。