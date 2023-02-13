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稱蔣萬安轉型正義死當 何孟樺：別再吃受難者家屬豆腐

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安日前與二二八受難者家屬會面。圖／引用自蔡詩萍臉書
台北市長蔣萬安日前與二二八受難者家屬會面。圖／引用自蔡詩萍臉書

再過幾天就是二二八紀念日，台北市長蔣萬安日前與二二八受難家屬會面，傾聽想法，文化局長蔡詩萍說，有蔣家後代身分的蔣萬安，二二八是他不可避免、要面對前人遺留的歷史課題。民進黨台北市議員何孟樺今天則表示，蔣萬安假挺促轉真擺爛，「別再吃受難者家屬豆腐。」

何孟樺今天也問蔣萬安：「如果你真的挺轉型正義，就不會在立院表決促轉條例68次中只投1次贊成票！」好了現在當市長，該做一點實事表達蔣萬安對二二八的「不容閃躲」了吧？結果不僅對蔣介石銅像移除毫無反應、被拒絕合辦二二八紀念活動也不當作一回事，到現在更沒有看到蔣市府「主動」提出甚麼具體政策，就只會吃受難者家屬的豆腐，好一個「不容閃躲的責任」。

何孟樺說，對蔣萬安來說，二二八或許只是「危機處理」的一題，對受難者家屬來說卻是椎心刺骨的痛，幾十年前的帳還沒算，加害者後代現在還要再吃一次受害者後代的豆腐，荒謬至極。

何孟樺提到，先不論蔣萬安因為姓「蔣」獲得多少政治紅利，二二八過去多久了，蔣萬安才想到要找受難者家屬「補修」？他當市長前也未曾為了國民黨、或甚至蔣家做的糟糕事跟社會大眾好好懺悔，為甚麼當了市長才要這樣裝腔作勢？

何說，北市文化局長蔡詩萍前幾天臉書發文，講述蔣萬安與二二八受難者家屬見面，說這是「上了一堂他必須補修的課」。她批評蔣「這是補修？」「我看蔣萬安在轉型正義這題根本就是死當。」

蔣萬安 受難者

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