民進黨再批林明溱犧牲南投 擺爛全縣垃圾問題

南投縣二選區立委補選將於3月4日登場，民進黨發言人張志豪、黃彩玲今天再批林明溱，質疑林在擔任縣長任內不僅無力執行蔡培慧向中央政府爭取到移除草屯垃圾堆積的經費、更擺爛全南投縣的垃圾問題，就連最基本的學校設施整修也做不到，種種擺爛行徑讓人質疑，「這樣的人還有資格參與立委補選嗎？」

黃彩玲表示，她先祝林明溱生日快樂，林昨天許願勝選，讓人看見父愛的偉大，為了幫兒子找工作、不惜違背自己說的話，再度參選。黃彩玲提醒林明溱，選舉不該為一己之私，不該只是為了幫兒子，希望林可以放過南投人，放過已經把持30年的南投政壇。

黃彩玲指出，林明溱誠信破產，推說是被「抹黑」，但明明這些話鐵證如山，背信的是林，卻說大家跳針式抹黑。請問林明溱是忘記了，還是害怕想起來？去年12月25日，林明溱表示南投縣立委補選「不會再參選」，即便最終未提名他的兒子林儒彬，他也會團結對外，守住南投這一席。然而，11天後，林明溱馬上背信、「代子出征」卡位，國民黨徵召林明溱參選南投立委補選，還強調「2024年絕對不會再參選，要培養年輕人出來參政」，才令人發現原來林口中的年輕人就是林儒彬。

黃彩玲表示，從政不是找工作，而是為了自己的政治理念、回饋地方，林明溱不認代子出征，結果推政見、兒子在一旁跟著合影、打卡，請問到底是誰要選？還是這是一張預言相片，預言林明溱選上後，立法院會多一位「人頭立委」，專門領薪水，到時候林明溱北上開記者會、兒子就坐旁邊？而林明溱參選任期只剩下8個月的立委，選完還有一票30元的選舉補助款，難道這又是林明溱要幫兒子再買一棟別墅的基金？

黃彩玲進一步表示，林明溱2天前在Facebook上寫到鹿谷鄉鳳凰谷鳥園，經營成本高、入園遊客不足、年年虧損，所以他認為，應該交由南投縣政府管理。請問林明溱，縣長當了八年，到現在才發現鳳凰谷鳥園連年虧損嗎？而現在的縣長許淑華，過去在南投當了八年的立委，為南投做了什麼？沒人發現鳥園已經變蚊子館，還提出來當政見？

張志豪則是痛批，昨天當民進黨候選人蔡培慧在地方上那麼辛苦勤走基層向選民拜託的同時，可以看到林明溱在地方上大唱生日快樂歌，旁邊還站著兒子，心中難道只有黨意和自己的私利，沒有南投人應該有的利益？

張志豪指出，林明溱過去擺爛不解決竹山鎮的垃圾問題，去年就在地方座談會時嗆竹山垃圾自己處理，引發竹山鄉親不滿；從2020年草屯垃圾山起火後，陸續又發生名間、南投垃圾山自燃火警，去年12月3日，南投市臨時垃圾堆置場也發生火燒垃圾山事件，種種事件，只突顯出林明溱的擺爛不作為。反而是過去擔任行政院中部辦公室執行長的蔡培慧，不僅快速協調水利署、環保署要解決火燒山問題，還爭取到3億經費，要把垃圾山搬走。