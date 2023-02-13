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高虹安密會談什麼？ 楊文科親曝是為這件事

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣市長楊文科（左）及高虹安（右）上IC之音接受專訪。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣市長楊文科（左）及高虹安（右）上IC之音接受專訪。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹市長高虹安與新竹縣長楊文科、聯電榮譽副董宣明智近日3人共同接受廣播節目訪問，被主持人問到選前雙方密會究竟在談什麼，楊文科終於親自坦承，就是為了新竹縣的垃圾去化問題找高虹安協商，而牽線人正是宣明智，如今雙方即將簽訂合作備忘錄，正式就民生問題展開無縫合作。

楊文科在節目上表示，過去新竹縣的垃圾都是透過新竹市的焚化爐進行焚化，但過去幾年新竹市焚化爐可負擔新竹縣的焚化量逐年縮減，甚至到去年底選前造成新竹縣嚴重的民生問題，大量垃圾無處去，縣府除了掩埋，就只能尋求其他縣市幫忙。

楊文科提到，早年根據環保署規定，新竹縣市是共用一個焚化爐處理垃圾，新竹縣每天產生約250噸家戶垃圾，苗栗縣代燒100噸，新竹市原代燒150噸，後來降到120噸，今年新竹市更開始不處理外縣市家戶垃圾，讓新竹縣措不及防、鄉親叫苦連天。

不過楊文科稱他已不想細究為何新竹市無法負擔新竹縣的垃圾焚化，現階段與高虹安市府陸續展開合作，原因也正是選前雙方密會，就民生議題討論，並在上任後成立跨域合作平台，希望新竹市將待燒量恢復成150噸，如果焚化爐量能充足，代燒量提升至200至250噸。

高虹安提到，前年9月前市長林智堅拋出大新竹縣市合併議題，其中提出環保問題就是在合併後能解決的項目，她質疑「如果縣市不合併的話，難道這些問題就不能解決?」

高虹安強調，縣市合併涉及地方制度法修法、國土計畫法、統籌分配款等問題，修法都需要長久時間，因此她認為，縣市可以從合作先開始，因此她在選前與楊縣長交流，雙方就需求攤開來說，也許某些問題對於新竹市是舉手之勞，而相對的，新竹市也會需要新竹縣來協助的地方，如新竹市協助新竹縣垃圾處理，而新竹市拜託新竹縣協助底渣的去化等，達成縣市雙贏。

近日雙方即將展開正式開會會談，雙方將就新竹縣市的垃圾去化問題，在會議上提出實際方案，未來新竹縣市雙邊合作也會簽訂合作備忘錄（MOU），盼解決新竹縣長久垃圾問題。

高虹安 楊文科

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