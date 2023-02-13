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徐巧芯指控唐鳳幫私人企業宣傳 綠委反批不要亂扣帽子

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
蔡英文總統（左四）日前為資安院揭牌，左起為資安院院長何全德、中研院院士李德財、數位發展部長暨資安院董事長唐鳳、行政院副院長鄭文燦、行政院政委吳政忠。記者蘇健忠／攝影
蔡英文總統（左四）日前為資安院揭牌，左起為資安院院長何全德、中研院院士李德財、數位發展部長暨資安院董事長唐鳳、行政院副院長鄭文燦、行政院政委吳政忠。記者蘇健忠／攝影

國民黨台北市議員徐巧芯昨天指控，數位發展部長唐鳳不務正業，經常幫私人企業背書或宣傳，導致數位部在資安議題很吃力，民進黨立委許智傑今天表示，資安院是政府成立的財團法人，屬於政府的一環，承辦政府業務理所當然，希望國民黨不要亂扣帽子。

徐巧芯昨天在臉書發文說明，自己收到陳情指出，資安院強迫人員在今年1月16日報到，1月18日才能知道薪資，至今還未領到薪水，抱怨已經成為外包部，造成人員沒有榮譽感，數位部長唐鳳不務正業，經常幫私人企業背書或宣傳，導致數位部在資安議題上才會如此吃力。

許智傑上午受訪時表示，他長期在立法院交通委員會關注資安議題，資安院是政府成立的財團法人，每年都有編列約9億元的預算，屬於政府的一環，承辦政府業務理所當然，「怎麼會被說成外包呢？」

許智傑說，希望國民黨不要這樣亂扣帽子，至於欠薪的部分，雖然現在到職日未滿月，自己仍要求相關部門盡快跟勞工溝通，避免影響勞工權益。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，民進黨團副幹事長洪申翰表示，有關台北市議員所提出的質疑，數位發展部稍早已經進行回應，事情是發生在唐鳳過去擔任政委的時候。

洪申翰說明，唐鳳過去就是督導社會創新、開放政府的業務，所以本來就會跟相關企業有所接觸，相關回應都已經放在數位發展部官網上面。

資安 唐鳳

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