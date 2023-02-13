快訊

廚餘？火鍋吃不完打包送遊民 作家黃大米挨轟「自為以上帝」

多家台廠接到急單 半導體寒冬中已看見春天？

台中南屯工地傳工人墜樓 4樓鷹架墜2樓送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

控蔡培慧陣營用圖卡抹黑 蔡陣營：國民黨只剩烏賊戰？

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨今舉行「黨意前立委蔡培慧、雙標爭議請面對」記者會。圖／國民黨提供
國民黨今舉行「黨意前立委蔡培慧、雙標爭議請面對」記者會。圖／國民黨提供

國民黨今舉行「黨意前立委蔡培慧、雙標爭議請面對」記者會，指黨內南投縣議員游顥的圖卡遭惡意變造，變造圖卡者疑與民進黨候選人蔡培慧有關，擬提告意圖使人不當選，並質疑她從社運人士變成黨意立委；蔡培慧陣營表示，國民黨只剩下烏賊戰？反質疑林明溱購置豪宅金流、虛設縣長特助等問題。

國民黨副發言人呂謦煒今在記者會上表示，經數月觀察，變造圖卡者留言紀錄露餡是蔡培慧陣營人士，相關IP紀錄都已下載存證，該人士若不道歉，將和林明溱競選團隊接續提告意圖使人不當選，並籲蔡培慧陣營回應說明。

國民黨發言人林家興則說，蔡培慧以社運、農運、勞工守護者的身分進國會，卻在勞基法修法爭議中，遭學生批評是聽黨意的砍假立委。他呼籲蔡培慧為過去成為砍7天假的幫凶向全國勞工道歉，過去騙學生與支持者，這次別再騙南投人。

對此，蔡培慧競選辦公室表示，國民黨只剩下烏賊戰了嗎？這個記者會很顯然的就是黨意凌駕事實的證明，完全不了解基層社會的勞動實況

而蔡培慧在農運、在南投，親自吸取來自農工、觀光旅宿從業人員、工廠作業員、中小企業主，的心聲，在立法院爭取對勞工生計最妥善的權益。

蔡培慧競選辦公室表示，敬告國民黨，回歸政見，也請林明溱回應避談的豪宅金源，以及他為何虛設一個法規不存在的縣長特助獨厚自己的兒子，並左右縣政；還有林明溱說明為什麼8年縣長沒為南投人爭取的建設，現在才要來騙南投人？

蔡培慧 國民黨 南投

延伸閱讀

控蔡培慧陣營用圖卡抹黑 游顥提告捍衛清白

影／蔡培慧淚灑六師後援會 吐敗選南投縣長不認輸再選原因

南投立委補選／林明溱今提前慶生 許願三振對手

影／賴清德南下輔選蔡培慧 坦言南投選票結構「要贏有困難」

相關新聞

柯文哲隨白沙屯媽祖遶境 信眾喊「總統」他更正「候選人」

民眾黨主席柯文哲今繼續參與白沙屯媽祖遶境，中午時分他在台中市龍井區農會的龍泉辦事處階梯上坐著休息，並吃著信徒拿給他的「黑...

雲林、屏東議長接連表態要朱立倫選總統 侯友宜回應了

2024總統大選煙硝味漸起，國民黨總統人選懸而未定，外界呼聲高的新北市長侯友宜仍未表態，不過現有雲林及屏東議長表態支持國...

另一半助攻？政壇十大CP「這對夫妻」好感度第一名

政治人物除了得面對鏡頭與鎂光燈之外，另一半經常也會變成媒體焦點。有些政治人物的丈夫或妻子，不僅是新聞版面常客，有些還有自己的臉書粉專，人氣相當旺。另外，也有不少政治人物的另一半很低調，鮮少露面曝光，從事自己原本喜愛的工作，擁有自己的事業一片天

控蔡培慧陣營用圖卡抹黑 游顥提告捍衛清白

南投立委補選3月4日舉行，國民黨上午舉行「黨意前立委蔡培慧、雙標爭議請面對」記者會，指國民黨南投縣議員游顥的圖卡遭惡意變...

綠委：藍營反對補貼又罵漲價 非要搞到能源大漲才甘心

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天質疑，行政院長陳建仁即將面對能源穩定供應問題，電價可能居高不下，甚至面臨缺電危機，民進黨立...

台電瀕臨破產 國民黨團要求陳建仁回應4月是否大漲電價

烏俄戰爭帶動全球能源燃料持續上漲，日前傳出經濟部將在4月調整電價，可能優先鎖定先漲用電大戶。國民黨立法院黨團今舉行記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦