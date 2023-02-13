控蔡培慧陣營用圖卡抹黑 蔡陣營：國民黨只剩烏賊戰？

國民黨今舉行「黨意前立委蔡培慧、雙標爭議請面對」記者會，指黨內南投縣議員游顥的圖卡遭惡意變造，變造圖卡者疑與民進黨候選人蔡培慧有關，擬提告意圖使人不當選，並質疑她從社運人士變成黨意立委；蔡培慧陣營表示，國民黨只剩下烏賊戰？反質疑林明溱購置豪宅金流、虛設縣長特助等問題。

國民黨副發言人呂謦煒今在記者會上表示，經數月觀察，變造圖卡者留言紀錄露餡是蔡培慧陣營人士，相關IP紀錄都已下載存證，該人士若不道歉，將和林明溱競選團隊接續提告意圖使人不當選，並籲蔡培慧陣營回應說明。

國民黨發言人林家興則說，蔡培慧以社運、農運、勞工守護者的身分進國會，卻在勞基法修法爭議中，遭學生批評是聽黨意的砍假立委。他呼籲蔡培慧為過去成為砍7天假的幫凶向全國勞工道歉，過去騙學生與支持者，這次別再騙南投人。

對此，蔡培慧競選辦公室表示，國民黨只剩下烏賊戰了嗎？這個記者會很顯然的就是黨意凌駕事實的證明，完全不了解基層社會的勞動實況

而蔡培慧在農運、在南投，親自吸取來自農工、觀光旅宿從業人員、工廠作業員、中小企業主，的心聲，在立法院爭取對勞工生計最妥善的權益。

蔡培慧競選辦公室表示，敬告國民黨，回歸政見，也請林明溱回應避談的豪宅金源，以及他為何虛設一個法規不存在的縣長特助獨厚自己的兒子，並左右縣政；還有林明溱說明為什麼8年縣長沒為南投人爭取的建設，現在才要來騙南投人？