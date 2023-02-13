游錫堃盼修法增設立法院國際事務處　民進黨團樂觀其成

國會外交近年已成台灣拓展外交工作重要環節，立法院長游錫堃盼修法增設國際事務處，民進黨立委劉世芳今天表示，這對台灣的國會外交會是很大的進步，尤其國會外交事務多且繁雜，相信朝野黨團都不會反對，民進黨團對此項修法樂觀其成。

近年各國國會議員造訪立法院人數與次數明顯增多，國會外交更顯重要，游錫堃日前接受專訪時表示，期盼藉由修正「立法院組織法」增設國際事務處。立法院人士指出，國會能更彈性協助拓展與各國的外交情誼，比照各國國會成立國際事務處，有其迫切需要。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，民進黨團副幹事長洪申翰指出，台灣在國際上的處境相對艱難，不管是美國、東歐等各個友好國家，最近都有非常多國會議員透過互訪的方式，希望跟台灣建立更多連結，並且試圖為台灣相對困難的外交處境做出突破。

洪申翰說，立法院為了處理接見的國會外交事務，相關人員的業務相對繁重，如果接下來能夠有更強的外交功能，甚至是處理國際事務的能力，民進黨團樂觀其成，相信朝野黨團都不會反對，尤其先前在朝野協商已經有人提到，「目前好像沒有看到哪個政黨有特別反對的狀況」。

劉世芳受訪時表示，如果要修正「立法院組織法」增設國際事務處，就是要在立法院秘書長下設國際事務處，民進黨團樂觀其成，因為國會外交的事務非常多且繁雜，現在都是由立法院秘書處在綜理外交事務，「所以就大方向來看，每個政黨、黨團大概都不會反對」。

劉世芳也說，未來是要採用付委還是逕付二讀的方式，大家可以在黨團協商時提出優劣，如果可以採用逕付二讀，立法院在編列預算的時候，可以更加從容，這對台灣的國會外交會是一個非常大的進步，民進黨團樂觀其成，希望朝野黨團可以平和通過。