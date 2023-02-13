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影／拒大陸官員出席星雲圓寂讚頌活動 陳建仁曝原因
佛光山開山祖師星雲大師圓寂讚頌典禮今早九點舉行，對於中國大陸官員派團來台弔唁，卻被蔡政府嚴審，以致部分官員無法來台，喪失兩岸交流契機，行政院長陳建仁今天上午受訪時指出，中共官員弔唁團，未遵照以往已建立好的機制申請，才無法核准出席。
陳建仁今天上午到國家運動訓練中心視察選手備戰亞、奧運，他受訪時時表示，今天星雲法師的圓寂讚頌活動，已經准了所有在大陸，還有港澳的信眾、親屬都能夠來到台灣參加這個盛會；而中共官員這個弔唁團沒有遵照、尊重以往已經建立好的機制來提出申請，所以才沒有辦法出席。
另針對大陸國台辦主任宋濤「只要認同九二共識，兩岸就能恢復溝通，也說歡迎綠營人士到中國談談」的說法，是否認為中國大陸釋出善意？陳建仁指出，基本上，在和平、對等、民主、對話的原則下，歡迎中國官員來到台灣，了解台灣的民意和善意，樂見雙方的交流建立在這樣的基礎上。
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