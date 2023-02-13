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影／拒大陸官員出席星雲圓寂讚頌活動 陳建仁曝原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
行政院長陳建仁今天上午在高雄左營國家運動訓練中心視察選手備戰亞、奧運時時受訪。記者石秀華／攝影
行政院長陳建仁今天上午在高雄左營國家運動訓練中心視察選手備戰亞、奧運時時受訪。記者石秀華／攝影

佛光山開山祖師星雲大師圓寂讚頌典禮今早九點舉行，對於中國大陸官員派團來台弔唁，卻被蔡政府嚴審，以致部分官員無法來台，喪失兩岸交流契機，行政院長陳建仁今天上午受訪時指出，中共官員弔唁團，未遵照以往已建立好的機制申請，才無法核准出席。

陳建仁今天上午到國家運動訓練中心視察選手備戰亞、奧運，他受訪時時表示，今天星雲法師的圓寂讚頌活動，已經准了所有在大陸，還有港澳的信眾、親屬都能夠來到台灣參加這個盛會；而中共官員這個弔唁團沒有遵照、尊重以往已經建立好的機制來提出申請，所以才沒有辦法出席。

另針對大陸國台辦主任宋濤「只要認同九二共識，兩岸就能恢復溝通，也說歡迎綠營人士到中國談談」的說法，是否認為中國大陸釋出善意？陳建仁指出，基本上，在和平、對等、民主、對話的原則下，歡迎中國官員來到台灣，了解台灣的民意和善意，樂見雙方的交流建立在這樣的基礎上。

星雲法師

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