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中共前宗教局長入境遭拒 綠委指他曾迫害宗教不受歡迎

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
對於入台弔唁星雲大師遭拒，中國大陸前宗教局長葉小文批評「不顧起碼人道主義」。圖為2013年星雲大師（左）獲頒「中華之光—傳播中華文化年度人物」獎，當時由中共中央社會主義學院黨組書記葉小文代表致贈。圖／人間通訊社
對於入台弔唁星雲大師遭拒，中國大陸前宗教局長葉小文批評「不顧起碼人道主義」。圖為2013年星雲大師（左）獲頒「中華之光—傳播中華文化年度人物」獎，當時由中共中央社會主義學院黨組書記葉小文代表致贈。圖／人間通訊社

佛光山開山宗長星雲大師圓寂，佛光山今天舉行讚頌典禮，中國大陸官員欲組團來台弔唁遭否決，民進黨立委劉世芳表示，中國國家宗教事務局前局長葉小文曾經有迫害宗教的紀錄，如果讓他來到台灣弔唁星雲法師，可能會是一個不受到歡迎的人物。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，劉世芳受訪時指出，今天是星雲大師的圓寂讚頌典禮，包括蔡英文總統都會到場頒贈褒揚令，其實星雲大師早在2013年已經發表5000字左右的遺言，他認為「唱誦人間音緣」就是對自己最好的懷念。

劉世芳提及，星雲大師對外常常會講到三個好，就是要說好話、做好事及存好心，而中國大陸國台辦副主任龍明彪無法隨團來台參加圓寂讚頌典禮，所以他特別提到，衷心希望大家繼續繼承星雲法師的遺志，賡續推動兩岸交流，「為祖國統一、民族復興、同胞福祉奉獻心力」。

劉世芳說明，在星雲大師的遺言裡面，只有幾個字有談到兩岸關係，內容為「我對兩岸視如一家，我對世界都如兄弟姊妹」，充分展現他身為佛教界的長老，希望把無上的榮耀留給佛教大眾，不管是宗教自由的概念，還是弘揚人間佛法的因緣，他的遺言都講得非常清楚。

劉世芳說，龍明彪無法來到台灣參加圓寂典禮，硬是把星雲法師沒有講過的話說出來，「所謂為祖國統一跟民族復興，我想這個都不太對」。

劉世芳指出，葉小文原本是中國宗教事務局的局長，這個單位在2018年併入中共的統戰部，他這次想要跟隨親友團、信眾團一起來到台灣，因而遭到陸委會的拒絕，而現在已經來到台灣的中國人士總共有120位，這些人包括星雲大師在中國跟香港的親友、寺友、信眾及宗教人士。

劉世芳說明，針對中國大陸現任的官員身份，應該要尋求既定的管道，亦即要獲得陸委會、海基會的許可再來，「不表示他不願意過來」，但是相關單位在審核的過程陸續發現，葉小文過去曾經有迫害宗教的紀錄，如果讓他來到台灣弔唁星雲大師，「可能是一個不受歡迎的人物」。

劉世芳也說，葉小文在擔任中國宗教事務局長時曾經說過，他要用名利來統戰宗教首領、如果沒有辦法統戰就嚴厲打壓，甚至還說要灌輸無神論，而他們認為在過去50年當中，中國取得非常令人滿意的成績。

劉世芳認為，如果讓這樣的人來到台灣，參加星雲大師的圓寂讚頌典禮，反而會讓在台灣支持宗教自由、人權及人道的人有不同的想法，因此當葉小文要用團進團出的方式，混雜在所謂的親友團裡面，當然沒有得到陸委會、海基會等單位的首肯。

劉世芳表示，揚州市副市長劉流更是奇特，他假冒江蘇省台辦的身份，沒有按照規定入境，全世界各國都知道，如果沒有按照規定入境，當然不能取得入境許可，所以並不是陸委會企圖阻擋。

劉世芳 星雲大師 星雲法師

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