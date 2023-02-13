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駐美代表蕭美琴到立院 指總統出訪是慣例 適當時間規劃

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
駐美代表蕭美琴返台述職，上午到立法院與外交及國防委員會立委茶敘，民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委王定宇、何志偉、林靜儀、趙天麟、國民黨立委江啟臣、民眾黨立委邱臣遠等人出席與會。 記者林伯東／攝影
駐美代表蕭美琴返台述職，上午到立法院與外交及國防委員會立委茶敘，民進黨立法院黨團總召柯建銘、立委王定宇、何志偉、林靜儀、趙天麟、國民黨立委江啟臣、民眾黨立委邱臣遠等人出席與會。 記者林伯東／攝影

駐美代表蕭美琴上周返台述職，今到立院外交與國防委員會茶敘，並簡報台美關係。媒體問到蔡英文總統下半年會不會訪美？蕭回應，疫情前總統到邦交國出訪是例行、常態的事，過去都有慣例，適當的時間點會做規劃，但目前尚未有細部、確切的方案，外交部後續也會保持聯絡。

蕭美琴在立院多年，曾任四屆立委，今返立院她說近鄉情怯，很高興看到很多老同事，在華府期間儘管沒機會返台，但也在華府接待過很多立院同事，都會照慣例與訪團簡報，說明大家關心議題。

媒體詢問是否接獲美國眾議院派團訪台消息？蕭美琴表示，過去一年曾有30幾位美國國會議員來台，「相信未來只會增加」，他們都非常關心台灣也非常支持台灣，駐美代表處後續會再針對各議員想要來台的興趣做事適當安排。

外界盛傳蕭美琴2024擔任民進黨主席賴清德選總統的副手人選，今媒體提問，是否和賴聊到此事？蕭美琴並未正面回應，僅說此次返台是因應公務，就台美關係的經貿、外交等議題，和相關主管機關交換意見。

蕭美琴即將返美，會在機上迎接2月14日情人節，民進黨立委王定宇說，準備巧克力要送給蕭，讓她返美可以在飛機上吃。今她到立院，會前與朝野立委寒暄時說自己懷念立院食物，這次回來還跟民進黨立院黨團總召柯建民說懷念以前在立院吃的燒餅，要柯總召幫她準備，想冷凍起來帶回去。

柯建銘笑說，「是動員燒餅，讓妳懷念動員的日子」，蕭回答，「沒有、沒有！我完全不懷念動員的日子！」現場笑聲不斷，氣氛輕鬆愉快。

駐美代表蕭美琴（左）近日返台述職，上午應立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇（右）邀請，與外交及國防委員會立委茶敘，並報告分析台美關係。 記者林伯東／攝影
駐美代表蕭美琴（左）近日返台述職，上午應立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇（右）邀請，與外交及國防委員會立委茶敘，並報告分析台美關係。 記者林伯東／攝影
駐美代表蕭美琴（右）近日返台述職，昨天到立法院與外交及國防委員會立委茶敘，茶敘結束後前往民進黨黨團拜訪，民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）代表黨團送上鮮花與小卡祝福。 記者林伯東／攝影
駐美代表蕭美琴（右）近日返台述職，昨天到立法院與外交及國防委員會立委茶敘，茶敘結束後前往民進黨黨團拜訪，民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）代表黨團送上鮮花與小卡祝福。 記者林伯東／攝影

蕭美琴 民進黨 台美關係

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