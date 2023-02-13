控蔡培慧陣營用圖卡抹黑 游顥提告捍衛清白

南投立委補選3月4日舉行，國民黨上午舉行「黨意前立委蔡培慧、雙標爭議請面對」記者會，指國民黨南投縣議員游顥的圖卡遭惡意變造，曾使用抹黑手段選縣長的民進黨南投縣立委補選候選人蔡培慧，這次被抓到疑似與假造圖卡者關係匪淺，除了請蔡培慧陣營儘速回應，游顥也將評估和林明溱競選團隊提告對方意圖使人不當選。

游顥在記者會上透過錄影指出，變造圖卡移花接木，想要挑撥國民黨的內部團結，絕不會是藍營所為，他堅決提告捍衛清白，也希望揪出幕後影舞者。游顥也奉勸蔡培慧陣營，把心思花在如何去思考南投人有利的政見，不要一天到晚想如何攻擊、抹黑，南投人不吃這一套。

國民黨副發言人呂謦煒表示，該變造圖卡，是因竄改者早已被鎖定，該人士這數月的留言紀錄早已露餡是蔡培慧陣營人士，相關IP紀錄都已下載存證，相信可讓司法檢調證明，該人士若不道歉，將和林明溱競選團隊接續提告意圖使人不當選。

呂謦煒指出，去年縣長選舉時，南投街頭出現「黑道治縣你甘願嗎」布條，之後蔡培慧競選團隊承認是支持他們的青年軍所為。而蔡培慧這次疑似又被抓到有該陣營網軍假造圖卡，請蔡培慧陣營正面回應，敢不敢說絕對不是自家人所為？還是稍後又要承認「是自己的青年軍」？南投人都在看，全台灣也都在看。

國民黨發言人林家興則指出，蔡培慧昔日號稱「心中只有民意，沒有黨意」，以社運、農運、勞工守護者的身份進入國會，卻在勞基法修法爭議中，遭學生批評是聽黨意的砍假立委。蔡任教的世新大學社會發展研究所的學生更痛批蔡培慧違背「不做黨意立委」的承諾，學生事後不只在課堂上詢問蔡培慧老師，並指控蔡：「如果要變成黨意立委，不如不要當了！」蔡培慧只回應：「錯了就錯了，不想多說什麼。」

林家興請蔡培慧先為過去成為砍7天假的幫凶向全國勞工道歉，先為過去多次欺騙學生與支持者道歉，否則又如何有底氣、有顏面出來宣稱要再次代表民意？蔡培慧過去或許成功地欺騙了學生、農業運動的支持者、民進黨的支持者，但這一次絕對不要想再來騙南投人。