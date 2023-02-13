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雲林、屏東議長接連表態要朱立倫選總統 侯友宜回應了

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今日上午視察中山國小老舊校舍改建，被問及心中是否有選總統的期程，他說大家不分你我，好好做事。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今日上午視察中山國小老舊校舍改建，被問及心中是否有選總統的期程，他說大家不分你我，好好做事。記者劉懿萱／攝影

2024總統大選煙硝味漸起，國民黨總統人選懸而未定，外界呼聲高的新北市長侯友宜仍未表態，不過現有雲林及屏東議長表態支持國民黨主席朱立倫，侯友宜被問及心中是否有個期程，他說大家不分你我，好好做事，讓這塊土地的人能夠安全、永續跟繁榮。

侯友宜今日上午視察中山國小老舊校舍改建，受訪時被問及雲林議長沈宗隆與屏東議長周典論，皆公開喊話要朱立倫選總統，也傳出朱正等侯表態，他說，身為這塊土地成長的人，每一個人關心台灣的進步，相信這是大家共同的心願，所以面對國家發展，每一個人都可以同心齊力守護國家，積極的讓國家更好。大家不分你我，大家攜手面對，好好的做事，讓這塊土地的人都能夠安全、永續跟繁榮。

有媒體追問，前立法院長王金平與鴻海集團創辦人郭台銘傳出近期有會面，動作頻頻也想要為國家做事，不過外界認為國民黨在濁水溪以南都不太理想，只有侯對上副總統賴清德才有辦法，在南部贏過賴。

對此，侯友宜說，新北市就像台灣的縮影，這幾年來他一直在推動台灣共好，從新北市開始做，讓北台灣發展得好，不分你我，讓台灣共好、讓國家永續、繁榮跟安定，才是目標，那關心這塊土地的人都用共好的方式，大家一起努力。

侯友宜 國民黨

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