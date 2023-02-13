另一半助攻？政壇十大CP「這對夫妻」好感度第一名

當政治人物的另一半不容易

政治人物除了得面對鏡頭與鎂光燈之外，另一半經常也會變成媒體焦點。有些政治人物的丈夫或妻子，不僅是新聞版面常客，有些還有自己的臉書粉專，人氣相當旺。另外，也有不少政治人物的另一半很低調，鮮少露面曝光，從事自己原本喜愛的工作，擁有自己的事業一片天，選舉時適當時間露面，打出「夫人牌」、「先生牌」助攻一臂之力。

image source:王鴻薇提供、FB/周春米、傅崐萁

世新大學新聞學系彭懷恩教授表示，身為政治人物的另一半實屬不易，尤其是社群時代，界線很難拿捏，哪些話題適合講、適合抒發，無一定標準，若拿捏失準就是扣分。彭懷恩教授舉例指出，前總統馬英九的夫人周美青，她在職場上是專業人士，當了第一夫人後離開工作崗位，至今仍不時投入公益與社會服務。彭懷恩建議，如果有意從政，在找另一半時，眼光、想法可能要長遠一點，民主時代政治人物的丈夫或妻子，也要符合親民愛民形象。

台大政治學系副教授彭錦鵬認為，現在當政治人物的另一半，專業形象也很重要，但有時候形象建構勉強不來。彭錦鵬指出，政治人物的丈夫、妻子若受到網友熱烈討論，通常都是帶點爭議性議題，若男性政治人物的太太是賢妻良母，應該很少會出現在新聞或網路上的討論。彭錦鵬舉例說明，美國前第一夫人蜜雪兒・歐巴馬，不僅學經歷佳，而且長期從事慈善活動，真心投入公益事務讓人留下深刻印象，符合社會期望才能幫忙加分。彭錦鵬直言，「夫人牌」、「先生牌」雖有加分，但非絕對，最終還是要靠候選人本身的實力與魅力。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近一年有哪些政壇夫妻檔、政壇情侶檔受到網友熱議？其中，國民黨立委王鴻薇與丈夫陶允正當年的婚紗照獨家曝光，再次閃瞎網友們！

No.10 游淑慧、劉世澤

國民黨台北市議員游淑慧去年九合一選舉，成功取得連任，並在該選區（南港、內湖）拿到第三名的好成績。

國民黨在「世代交替」浪潮下，游淑慧日前表態宣布參選港湖區黨內初選，劍指民進黨立委高嘉瑜，但卻被批評「自不量力」。對此，游淑慧2月1日於臉書反嗆「全力以赴，狹路相逢勇者勝」。

能否在國民黨內初選中勝出，仍是未知數，但除了有意參選立委創下不少討論之外，游淑慧近期討論度最高事件之一，就是與《三立新聞網》副總劉世澤譜出戀曲。2022年10月25日週刊爆料兩人戀情，游淑慧大方公開認愛，並說是2022年4月、5月時，在朋友的介紹下認識，交往過程其實滿順其自然的。不過，戀情曝光後，引起部分深藍支持者不滿，游淑慧更是被深藍支持者罵翻，上節目時表示，「拜託大家相信我的智商，我的智商應該就是選了一個會尊重我的人，會包容我的人。」

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No.9 周春米、邱明弘

屏東縣長周春米在《網路溫度計》縣市長社群力排名，榮獲第四名好成績，與丈夫邱明弘在這回「政壇熱門CP」排行榜中，也搶進前十名。

大年初六，周春米臉書粉專放上屏東勝利星村的用餐照片，文字寫著「人潮滿滿滿，新年旺旺旺」，雖是賀年貼文，但其實是放閃文，默默曬起恩愛，因為坐在身邊的丈夫邱明弘雙手比出愛心手勢。周春米與邱明弘兩人於1995年結婚至今約28年，感情依舊甜蜜，許多周春米臉書鐵粉和支持者，對於她先生的長相，肯定不陌生。

邱明弘在九合一選舉後一夕爆紅，因為時任國民黨屏東縣長參選人蘇清泉認為選舉計票有誤，聲請驗票抗告，遭到屏東地院駁回。蘇清泉不服裁定，向高等法院高雄分院提出抗告，但巧合的是，高分院行政庭長兼發言人，就是周春米的先生邱明弘。邱明弘事後發聲明強調，將來蘇清泉相關選舉訴訟案如分案給他時，他將會立刻迴避審理，請蘇清泉及其支持者安心。

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No.8 傅崐萁、徐榛蔚

九合一大選落幕，花蓮縣長徐榛蔚成為全國得票率最高的縣市長，她的丈夫、前花蓮縣長傅崐萁過去都未獲有這般成績。很多人認識徐榛蔚都是因為傅崐萁，如今她與丈夫都在政壇佔有相當份量的地位。

2022年9月18日花東強震，總統蔡英文赴災防應變中心聽簡報，致詞完即閃人，未與花蓮縣、台東縣縣長連線，讓花東縣長感到不受尊重。徐榛蔚、傅崐萁雙雙表達遺憾，「請中央重視地方民眾的聲音」、「他們開完會就結束了，這是過去國家級的災難，所沒有看過的。」對於中央的做法，夫妻倆異口同聲批評，也讓蔡英文事後數度致歉，引起網友熱議。

不少人認為，花蓮縣長徐榛蔚在地方上的施政，其實難以和傅崐萁作切割，而徐榛蔚也不吝於分享夫妻之間的好感情。九合一大選開票後，徐榛蔚、傅崐萁各自獻出一個手臂，在鏡頭前合比愛心，不時在臉書合體放閃，現身公開場合時，徐榛蔚、傅崐萁也會緊握雙手，看起來十分恩愛。

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No.7 顧立雄、王美花

政壇高官夫妻檔，國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花在政壇雙雙佔有一席之地，而且理財有方更是令人稱羨。2022年3月監察院廉政專刊，兩人合併申報有總價額1.38億元的土地與建物、1248萬餘元的存款，另外繳了約1822萬元的保險費、總價額252萬8059元的有價證券以及不少收藏品，同時還各自擁有高爾夫球場證，單張就要67萬元。

顧立雄、王美花夫妻倆，一人坐鎮國安體系，一人掌國家經濟部門。王美花去年9月快篩陽，外界立刻把焦點放在顧立雄身上，顧立雄獲知訊息後 ，隨即進行快篩，結果為陰性，一度引起網路熱議。

經濟部長王美花大學時就讀台大法律系，還是該屆班花，與顧立雄是同班同學，兩人在學時就是班對；顧立雄曾說，他是1983年4月向岳家提親，7月律師特考、9月順利錄取後，12月二人正式結婚，記得這麼清楚，是因為那一年是他人生最幸運的一年，應該就是所謂的「娶某前，生子後」。

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image source: 立法院議事轉播IVOD

No.6 韓國瑜、李佳芬

韓國瑜對李佳芬的愛很高調，臉書追蹤破百萬人，韓國瑜2022年2月14日發文問，「想不到要送什麼情人節禮物了，大家給點建議！」狂吸7.3萬網友按讚，最後自曝買了一束鮮花。

昔日受訪時被問到交往的事情，李佳芬說，大學時看到一篇「專業里長制」的專欄，想訪問作者台北市議員馮定國，但約訪當天她等了3小時都沒等到，當時擔任馮定國助理的韓國瑜告訴她，「妳可以訪問我啊，這篇文章其實是我寫的。」韓國瑜這番話開啟了和李佳芬的緣分，但李佳芬說，她當時交男友的條件有「三不」，「不要禿頭、不要從政的、不要雙子座的」，但韓國瑜既是童山濯濯，又想從政，都不符合李佳芬的交往條件，最後韓國瑜靠著幽默風趣以及對事情的看法與見解，慢慢打動李佳芬，才有現在這對CP。

韓國瑜自2018年在高雄市長選舉颳起「韓」流，李佳芬也成了鎂光燈焦點。接著兩人歷經總統大選、罷韓之後，暫時淡出政壇，直到去年九合一大選才現身輔選站台，即使是各自現身助選，這對夫妻只要出現就是話題保證。

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No.5 王鴻薇、陶允正

2022年9月26日，資深媒體人周玉蔻與時任台北市議員王鴻薇，兩人在台北地方檢察署門口互嗆，王鴻薇的丈夫陶允正無端被捲入兩個女人的戰火，卻也意外讓網友們開始對陶允正產生好奇。

王鴻薇與丈夫陶允正是政大新聞系同班學班，畢業後皆進入《聯合報系》工作，成了「新聞夫妻檔」，政治記者出身的陶允正在王鴻薇從政後，即隱身幕後，幫助王鴻薇處理事務。兩人結婚時，還有邀請當時《聯合報》採訪主任周玉蔻參加婚禮。而陶允正在事件爆發後上節目說，被周玉蔻指稱「吃軟飯」，當下真的是「憤恨難平」。

王鴻薇與丈夫陶允正的討論熱度，除了周玉蔻事件之外，國民黨當時打算徵召王鴻薇，希望她能拿下蔣萬安留下的立委席次，傳出陶允正氣到一度拒接妻子的電話，但後來陶允正解釋，拒接電話是因為心疼、不捨妻子太累。有網友開玩笑說，陶允正對王鴻薇的感情，就像是當時王鴻薇反擊周玉蔻所說的那句：「我老公愛我愛得要死」。

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image source: 王鴻薇提供

No.4 蔣萬安、石舫亘

2023年1月27日台北市長蔣萬安臉書，放上抱著剛出生的三寶照片，吸引超過19萬人按讚。對於蔣萬安的第三個兒子，支持者可能都不陌生。2022年九合一大選，蔣萬安的妻子石舫亘挺著孕肚幫忙輔選，就是帶著肚子裡的三寶走進市場巷弄，一起為蔣萬安拉票，夫妻倆合體的形象在近一年來好感度衝上3.58，拿下政壇十大CP好感度第一名。

11月25日蔣萬安「奮戰勝選之夜」，石舫亘在預先錄製好的影片中向蔣萬安說，「等到選完，希望你可以花一點時間陪我，我們一起吃個飯。」後來，石舫亘現身台上時，更是哽咽地向台下所有支持者道謝，謝謝大家給蔣萬安的照顧，石舫亘在選前之夜的造勢活動，讓不少人為之動容。

蔣萬安為石舫亘政治大學的學弟，交往10年後於2008年步入禮堂，兩人一起到美國，並於紐約結婚成家。蔣萬安曾因金融風暴遭公司資遣，當時石舫亘說：「沒關係這次換我養你。」

從大學至今，石舫亘與蔣萬安牽手走過20幾個年頭，育有三個寶貝兒子，蔣萬安也從當年的失業丈夫，連任兩屆立委後，登上台北市長寶座之位。但台北市政繁忙，不知道未來蔣萬安陪妻子吃飯的時間，會不會又更少了。

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No.3 余天、李亞萍

民進黨立委余天及妻子李亞萍1978年結婚，迄今已經45年。余天在演藝圈叱吒風雲多年，當年以一首《榕樹下》橫掃歌壇，接著轉戰政壇。李亞萍也曾以一首《醒來吧！雷夢娜》在秀場一炮而紅，過去，余天夫妻倆的相處與幽默風趣經常登上媒體版面。

2022年7月16日余天驚傳中風住院，李亞萍面對鏡頭證實，赴榮總檢查後，發現脖子後方血管栓塞，腦部也有血塊，幸好住院觀察一週並無大礙。

余天現年74歲，2007年接受民進黨徵召挑戰台北縣三重區立委，一舉獲勝，但李亞萍卻不滿他投身政治，一度離家出走。2019年余天再度回任擔任立委，但他在2022年4月時卻對外表態，做完這屆立委即可，遭到李亞萍反對，「不選太沒責任感，如何對的起支持的選民」，幾經溝通後，余天才打消念頭。

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No.2 陳水扁、吳淑珍

立法院5月底三讀通過《會計法》相關條文修正案，將國務機要費除罪化。高院更二審審理中的前總統陳水扁、吳淑珍夫婦的國務機要費案，2022年7月15日宣判，陳水扁國務機要費部分免訴，吳淑珍國務機要費部分也免訴，但因涉犯南港展覽館弊案洗錢而判刑2年。前總統陳水扁與夫人吳淑珍兩人近一年網路聲量最高點，就落在這一天，共有1萬612筆。

近一年，陳水扁與吳淑珍兩人的健康狀況，備受外界關注。2022年6月，陳水扁在臉書發文，吳淑珍確診新冠肺炎，因脊髓損傷導致確診後血氧濃度降至91、92；隔日，陳水扁於臉書再透露妻子的病情「風中殘燭即將熄滅」，接著寫到入院治療的相關狀況。同年10月，吳淑珍左上眼瞼出現異物，經醫師診斷為惡性腫瘤，隨後切除，陳水扁時刻陪在身旁。陳水扁透過臉書發文，除了向外界說明吳淑珍的身體狀況之外，同時也能看出陳水扁心疼妻子受病痛之苦，而支持者在貼文下方留言，給予滿滿的加油與鼓勵。

陳水扁大學時就讀台大法律系，吳淑珍為中興大學地政學系（現臺北大學不動產與城鄉環境學系），兩人在旅北同學會相識相戀。吳淑珍出生於醫師家庭，陳水扁則是三級貧戶，在當年門當戶對濃厚的社會觀念之下，吳淑珍執意下嫁陳水扁，48年前的決定，也讓她成了第一夫人。

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No.1 柯文哲、陳佩琪

2022年2月20日台北市長柯文哲妻子陳佩琪臉書發文，「今年底柯文哲卸下市長職務後， 當然是積極準備選總統啊，那不然呢？！」文章一出，立刻引起關注。柯文哲回應時表示，做好今天的工作，就是最好的準備，並強調每天把自己的工作做好最重要，做不好選什麼總統呢？另類的「婦唱夫隨」引起不少網路熱議。

相較於柯文哲擔任市長時，每天都有面對媒體的行程，妻子陳佩琪，平常除了忙於看診、醫院事務之外，也會不時透過臉書針砭時事，結果就會變成柯文哲的難題。陳佩琪熱愛在臉書上寫文抒發心情，柯文哲尊重陳佩琪是醫療專業人士，加上自己在家時間短，所以從未干涉妻子臉書內容，柯文哲曾說過，有時候會向妻子「拜託」：「誒，妳不要寫好不好」，但通常拜託都無效。

柯文哲與陳佩琪兩人從戀愛到結婚相當快速。陳佩琪30歲時與外科醫師柯文哲相親，交往約半年後結婚，醫師工作繁忙，交往期間兩人會利用值班空檔，去台大醫院旁的小吃店約會。1991年結婚至今已約有32年，兩人感情恩愛依舊。未來在柯文哲有意力拚更上一層樓之際，這對夫妻的話題肯定少不了。

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