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侯友宜比照王鴻薇模式？蔣萬安：黨中央有相關安排

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天一早赴松山國小陪學童開學。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安今天一早赴松山國小陪學童開學。記者曾原信／攝影

新北市長侯友宜今天被問及何時表態參選2024時僅回應，會好好把事情最好。台北市長蔣萬安今天也被問到，若侯友宜沒表態，是否認為黨中央應比照王鴻薇補選立委模式，納民調？他回應說，大家都全力關注3月4日的南投補選，之後黨中央一定會有相關的安排。

根據關鍵調查有限公司在臉書公布的最新民調顯示，高達74.8%的新北市民，滿意侯友宜的施政表現。另外，高達40.2％新北市民認為，侯友宜最能代表國民黨參選2024年的總統，其次依序分別為郭台銘20.7％、朱立倫13.2％、趙少康2.0％、張亞中1.5％，另有22.4％無明確意見。

蔣萬安今天一早赴松山國小陪學童開學，媒體也問，若侯友宜遲無表態，是否認為應該比照王鴻薇納民調？他回應說，關於2024黨中央一定會有相關的機制，目前大家都全力關注3月4日的南投補選，之後黨中央一定會有相關的安排。至於是否贊成黨內初選採三成黨員投票？蔣萬安表示，黨中央會有規畫與安排。

侯友宜 民調

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