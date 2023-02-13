影／遭拒合辦二二八 蔣萬安：傾聽面對 還原歷史真相促和解

過去多次與北市府合辦二二八活動的「台灣國家聯盟」，今年因市長蔣萬安「蔣家身分」，拒與北市府合辦，決定自己在自由廣場辦二二八紀念活動，甚至還有綠營認為，蔣應為過去二二八事件道歉。蔣萬安今天表示，他就是用心傾聽，家屬們有很多想法與意見，希望用各種機會，盡可能在市政層次上，能做的就會去做，不會迴避。

由於過去前總統馬英九定調二二八事件為官逼民反，如何定調二二八？蔣萬安今天表示，他在立法院時，在這個議題上，與很多受難家屬有見面、溝通，當時就有家屬反映，希望可能平復司法不法、撤銷不法判決，他也支持。蔣表示，後來他也有幫家屬們發聲，希望盡速將財產返還，這部分他都會持續傾聽、坦然面對，還原歷史真相，提出社會和解，這才是最重要的。

蔣萬安今天開學日，一早赴松山國小陪學童開學收心，對於二二八相關議題，媒體問蔣，如何化解受難家屬不諒解？蔣萬安今天表示，這是他一直以來非常關切的議題，上周文化局也協助安排與幾個受難家屬見面，傾聽他們的想法與心聲，接下來也會請文化局安排行程，能夠做的不會迴避。

由於蔣萬安日前與幾位受難家屬會面，當天家屬情緒非常激動，還有家屬認為會面時間太短，蔣今天表示，當天氣氛很好，就是聆聽家屬的想法，闡述他們整個經歷過的事，交換意見，整個過程非常平和，也很感謝他們願意撥出這樣的時間，能夠坐下來好好溝通，好好談，當然如果可以的話，能有更充裕時間，來聆聽家屬的想法與意見。

媒體也問蔣萬安，對於父親蔣孝嚴曾向提出「蔣介石是二二八元凶」報告書主筆之一的陳儀深等人提告一事的看法，他說，就讓歷史回歸歷史，坦然面對、用心傾聽、還原歷史真相，也希望政府公布相關史料、檔案，最終都希望讓社會和解，這是最重要的目標。

媒體今天也問蔣，是否會移除校園的蔣介石銅像等威權象徵？蔣萬安說，目前教育局請各校根據自己的規畫與需求來移出。