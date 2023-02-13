聽到朱立倫被問是不是2024對的人大笑 柯志恩：隨便啦

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨智庫執行長柯志恩分享昨日大笑心情。圖／取自柯志恩臉書
國民黨智庫執行長柯志恩分享昨日大笑心情。圖／取自柯志恩臉書

國民黨智庫執行長柯志恩星期日參加高雄黨部的新春團拜，黨主席朱立倫被媒體問到「自己會是那個（2024總統大選）對的人嗎？」直接仰頭大笑。柯志恩在臉書表示，她聽到記者問的直白，站在旁邊忍不住大笑，沒想到竟被當成新聞的標題。

柯志恩解釋，從小阿嬤就說，要常笑才會命好，媽媽卻不斷提醒她，女孩子要優雅不要笑那麼大聲。北上念大學，在西門町的電影街，曾被所謂的「星探」請去試鏡，當攝影師請我對著鏡頭微笑時，她眼睛直視的告訴對方：「我不會微笑，只會大笑ㄟ」。因此，在一片錯愕眼神中，她的「星路」當然當場就被斷了。

後柯志恩說，來參加她台視「世界真奇妙」主持人海選時，試鏡者都努力的準備中英文介紹，她則是躲進廁所，對著鏡子練習微笑，可以有環遊世界的機會，她可不想葬送在自己的大笑中。

柯志恩說，她的表情向來直接，該不該有所收斂？ 「活到這把年紀了，要翻白眼就翻，要大笑就大笑，別人怎麼看？ 隨便啦！」

柯志恩 朱立倫 西門町

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