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黃珊珊：支持柯文哲選總統 不限位置

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
台北市前副市長黃珊珊。 圖／聯合報系資料照
台北市前副市長黃珊珊。 圖／聯合報系資料照

民眾黨台北市議員黃瀞瑩近日透露，民眾黨主席柯文哲正在思考如何讓台灣變得更好，甚至不排除跟誰合作，沒有所謂的「非正不可」。這番說法，被解讀「郭（台銘）柯配」有譜。不過，被視為柯文哲心腹的民眾黨前立委蔡壁如表示，柯文哲的想法沒有改變，現在還是會很堅定地走自己的路。

蔡壁如也說，柯文哲跟郭台銘是好朋友，目前他們還沒有談到這個部分，所以還是會維持原來的想法。

前台北市副市長黃珊珊昨被問到柯文哲是否願在總統大選中擔任副手角色？黃珊珊說，全力支持柯文哲選總統，但做對國家有利的事，不限任何位置。

柯文哲積極備戰二○二四總統大選，黃靜瑩日前接受專訪時透露，以柯文哲的個性來說，原本一定要當正的，但是最近有更上一層樓的境界，思考如何對台灣好，不排除跟誰合作。

蔡壁如昨天受訪時說，自己的心願就是把柯文哲送進總統府，「這個還是我很大的願望」，民眾黨不是民進黨，更不是國民黨的分支，不像親民黨、新黨或者台聯，「他們都是從那邊分裂出來的」，民眾黨是從無到有，自己長出來的政黨。

蔡壁如指出，民眾黨即將面臨第一次的總統大選，一定要有黨的中心思想，不管是現在碰到亂流、去年底選得不好，或是過程中碰到一些挫折，「我覺得很堅定地勇往直前，這個恐怕是小黨要堅持的事情」。

蔡壁如強調，這個堅持的目標，是要給台灣民眾更好的生活，同時期待整個國家能夠正常化，否則都是在搞意識形態，現在民生通膨這麼厲害，政府都沒有解決問題。

蔡壁如透露，根據自己最近一次跟柯文哲的談話，「他的立場似乎沒有變」，且柯受訪時也曾說過，他不選才是新聞，所以現在還是會很堅定地走自己的路。

民眾黨人士表示，「郭柯配」可能是現在社會的主流民意，所以大家會期待有「郭柯配」，但誰正誰副還沒有討論。

柯文哲 民眾黨 蔡壁如

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