總統人選如何產生 藍傾向私下民調再協調

國民黨主席朱立倫昨在高雄新春團拜，媒體追問：朱主席自己會是那個二○二四總統大選「對的人」嗎？朱立倫表示，無私無我就是團結努力，放下自我，國民黨最找出最強候選人，不管是總統、立委，都秉持這一原則。

朱立倫被問時，一旁國民黨智庫執行長柯志恩張大眼、笑了一聲，朱依舊淡定回答。被問及國民黨總統人選，是否可能採協調式徵召等方法？朱表示，當前全黨最重要目標是三月四日南投立委補選一役，他昨天也在南投輔選，許多黨籍縣市長都去幫忙，全黨將一步一腳印前進，國民黨會堅持走對的路、提對的人，團結一致，無私無我，最終一定能夠團結勝選。

針對國民黨二○二四要如何推出人選，孫文學校總校長張亞中昨天受訪時表明不同意全民調初選，直批「台灣比較畸形是用全民調來表達」；他認為一個好的政黨，應該納入黨員民調，讓黨員有發言權。

據了解，目前國民黨尚未討論選舉辦法，但方向擬參考去年九合一選舉，以私下民調協調候選人的方式來處理。為避免公開初選分裂，擬朝過去將有意參選者和可能勝選者放入民調（例如王鴻薇模式，沒表態參選但放入民調後結果第一名獲徵召），再根據結果協調出人選。不過，黨務人士表示，私下民調的方式也有人可能覺得不公平，所以各種方法都還要討論。

張亞中昨表示，他希望在二月底，即三月四日國民黨要開始研議初選辦法前後時間，有機會可以和黨主席朱立倫、黨中央的決策人員見面，把自己對於如何解決初選面臨的難題，如何照顧到新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘及朱立倫的方法，貢獻微薄智慧讓黨中央參考。

張亞中說，侯友宜是新北市長，必須取得參選的正當性，郭台銘的難處在於現在並非黨員，所以一個好的制度是最重要的；國民黨要團結在一起，必須團結在制度底下，佛教有一句話，依法不依人，所以制度比人更重要，只要制度可以定得公平、公正、公開，就比較容易協調、服眾。