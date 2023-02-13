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新聞眼／賴清德揮兩面刃 英系盯著看

聯合報／ 本報記者丘采薇
民進黨主席賴清德。聯合報系資料照
民進黨主席賴清德。聯合報系資料照

民進黨主席賴清德上任後力拚改革，連續三周舉行中執會通過新案新規，落實上任時就承諾的黨務革新。本周中執會將進入深水區，討論民進黨長久擱置的黑道入黨爭議，雖然賴大刀一揮，有望重新爭取選民支持，但也是兩面刃，尤其治癒沉痾的同時，如何凝聚派系團結，將是最大考驗。

賴清德就任黨主席時，即宣示積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題等目標，也誓言民進黨將落實排黑條款、廉政條例。這些問題的解決方法，在賴未上任前就心裡有譜，因此賴上任後火速進行幕僚作業，為的就是讓社會大眾「有感」，更渴望支持者再給民進黨一次機會。

民進黨去年九合一選舉慘敗後，隨著總統大選馬上就要開打，身為民進黨潛在候選人的賴清德，更有扭轉未來的時間壓力。但即便賴當了主席，仍很難忽視黨內各派系，尤其這次討論排黑條款，將涉及英系中常委黃承國，英系成員都緊盯著賴的動作，就算檯面上默不做聲，私下仍隨時準備糧草，伺機而行。

賴清德日前透過中執會訂出學倫新規，要求未來所有黨提名的候選人都必須簽下聲明書，並提供論文讓黨中央審查；雖有中執委對如何審查提出疑慮，但賴對此案相當堅持，最後提案幾乎照原案通過；預計接下來討論排黑條款時，各派系會有更強烈「異見」，也將成為賴展現意志的關鍵時刻。

綜觀賴清德上任主席至今推出的改革，訴求對象一直不只是民進黨的傳統支持者，中間或淺藍、淺綠選民才是更大目標，主要目的在於告訴社會大眾「民進黨敢把話講清楚」，且已認錯反省；但民進黨長期派系共治，派系各有盤算，也將成為賴總統之路最大的險阻。

民進黨 賴清德 九合一選舉

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