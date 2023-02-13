民進黨周三討論排黑 入黨可能加嚴

民進黨九合一敗選後，英系中常委黃承國過去曾被管訓的背景被外界質疑，黃承國隨後自請調查，至今未進入中常會。據了解，新任黨主席賴清德將有明確動作，本周三民進黨將再度舉行中執會，討論「排黑條款」，未來民進黨入黨規定可能加嚴，不過條文內容還在研議中。

依民進黨現行的「黨員入黨辦法」，其中明確訂定，凡具組織犯罪、毒品、槍砲等犯罪前科者，都不准申請入黨。但二○二一年五月，民進黨台北市黨部前評委會召集人趙映光之子趙介佑因被控與人共組詐騙集團，另持有Ｋ他命毒品等，遭羈押禁見。此案爆發後，趙映光辭職，趙介佑被台北市黨部開除黨籍，被指與趙家有交情的黃承國也辭去國策顧問。

民進黨英系中常委黃承國（圖）。本報資料照片

當時身兼民進黨主席的蔡英文總統特別為了趙介佑案，向社會大眾道歉，並承認民進黨沒有落實既有「排黑條款」，讓不適格的黨員入黨，辜負支持者期待。而在今年一月台北市立委補選期間，被提名人吳怡農再度遭在野黨質疑背後有「黑道」，吳怡農因此呼籲黨中央正視黃承國爭議，黃承國則發聲明說「我不是戰犯，但願意承擔」。

黨政人士指出，黃承國並無刑事前科，但曾在早期被列為管訓對象，依民進黨規定，黃承國未違反入黨資格，若要規範，可能是在新規定加入「過去有管訓紀錄，不准申請入黨」。

黨政人士也指出，賴清德上任後每周都舉行中執會，為的是以實際行動證明改革決心。首周將疑似涉入賄選的台南市正副議長邱莉莉、林志展送中評會並建議停權；接著第二周中執會通過學倫機制，要求黨籍候選人簽署學歷論文切結書；本周將進入深水區，討論排黑條款，預計會掀起不小風暴。

黨政人士也說，九合一選舉後，民進黨立委紛紛喊修「選罷法」排黑，擬規範涉「黑、金、槍、毒」及國安相關法規被判有罪確定者等，皆不得登記參選；行政院在去年十二月十五日通過版本後，立委針對此案已經提出八十四個版本，但派系各有目的，有些人提案恐怕是為了轉移焦點，不希望所屬派系被針對，預計未來會超過一百多個版本。