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緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

因蔣萬安台灣國家聯盟拒合辦228紀念 市府：持續安排

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市文化局長蔡詩萍日前在臉書發文，分享台北市長蔣萬安（左二）與二二八受難家屬會面照片，並稱他們為蔣萬安上了一堂課。圖／取自蔡詩萍臉書
北市文化局長蔡詩萍日前在臉書發文，分享台北市長蔣萬安（左二）與二二八受難家屬會面照片，並稱他們為蔣萬安上了一堂課。圖／取自蔡詩萍臉書

台北市政府過去多年都與台北市二二八協會、台灣國家聯盟合辦二二八紀念活動，不過今年因市長蔣萬安「蔣家後代」身分，有獨派色彩的台灣國家聯盟率先開第一槍，宣布中斷與北市府合辦二二八活動。北市政府發言人羅旺哲回應，會持續請文化局安排相關規畫，蔣市長也會持續保持用心傾聽、坦然面對家屬，「我們能做的事，絕不迴避」。

台北市長蔣萬安今年2月28日將首次以市長身分，出席北市文化局舉辦的二二八紀念活動，北市文化局長蔡詩萍先前也提前安排市長蔣萬安與二二八受難家屬會面。不過過去與北市府合辦紀念活動的台灣國家聯盟宣布中斷與北市府合辦二二八活動，並直言原因就是「市長是蔣萬安」。

北市府發言人羅旺哲表示，這是蔣市長非常關心的議題，北市府會持續請文化局安排相關規畫，持續保持用心傾聽、坦然面對家屬，在市政層次上，我們能做的事，絕不迴避。

文化局 蔣萬安

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