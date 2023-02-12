曾銘宗已任兩屆不分區立委 「寧退政壇」不轉戰區域立委
已連任兩屆不分區立委的國民黨立院黨團團總召曾銘宗今天表示，自己不打算轉戰區域立委；不過，有鑑於國民黨規定不分區最多可連任兩屆，但若有中常委提案修法，可能有機會再獲提名連任，曾銘宗表示，若是如此，尊重黨主席朱立倫和中常會決定。
2015年，原本已連任兩屆的國民黨不分區立委兼立法委員王金平，在中常委提案建議修改不分區立法委員提名辦法之下，最後通提案，「不分區立委且任立法院長，連任不限屆數」。因此，若這次也有中常委提案修法，曾銘宗就有機會續任不分區立委。
曾銘宗表示，兩屆不分區任滿，準備漸漸退出政壇，若有機會就回金融界服務。
不過，由於曾銘宗為事務官出身，擔任兩次不分區立委，因為行事作風穩健，多次擔任黨團總召，尤其是大選年的固定總召，對於代領國民黨拚選舉有穩定大局作用。
黨內立委表示，曾銘宗表現有目共睹，形象良好，獲得不同主席連續兩次提名不分區立委，上次還排名第一名，如果有機會再任不分區，應該不會有人反對，但還是要尊重黨主席安排。而曾銘宗說要回金融界服務，如果國民黨有辦法重返執政，曾銘宗將是不錯的財經部會首長人選。
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