不接受蔣萬安 台灣國家聯盟不與北市府合辦228活動

台灣國家聯盟過去歷年與台北市政府合辦228紀念活動，但因新市長蔣萬安因素，今年決定不與台北市政府合辦，另在自由廣場舉辦活動。台灣國家聯盟總召吳樹民表示，台灣歷史真相還沒還原，國史館前館長張炎憲已直指228元凶是蔣介石，由蔣家後代台北市長蔣萬安主辦228紀念活動，是很奇怪的事，且228受難者家屬亦期待，台灣國家聯盟不要與台北市政府合辦活動。

台灣國家聯盟主任李邦孚今天表示，台灣國家聯盟決定不與台北市政府合辦228紀念活動，28日當天下午將在自由廣場另辦活動。

李邦孚說，有些228家屬本來還說要去台北市政府舉辦的活動現場抗議，台灣國家聯盟自辦紀念活動，希望大家「記取教訓、告慰亡靈」。