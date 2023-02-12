快訊

曾銘宗已任兩屆不分區立委 「寧退政壇」不轉戰區域立委

華府警告 穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

獨／梁朝偉隔10年悄悄抵台！為這件事亮相會33年老友

不接受蔣萬安 台灣國家聯盟不與北市府合辦228活動

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
台北市長蔣萬安。 圖／路透社
台北市長蔣萬安。 圖／路透社

台灣國家聯盟過去歷年與台北市政府合辦228紀念活動，但因新市長蔣萬安因素，今年決定不與台北市政府合辦，另在自由廣場舉辦活動。台灣國家聯盟總召吳樹民表示，台灣歷史真相還沒還原，國史館前館長張炎憲已直指228元凶是蔣介石，由蔣家後代台北市長蔣萬安主辦228紀念活動，是很奇怪的事，且228受難者家屬亦期待，台灣國家聯盟不要與台北市政府合辦活動。

台灣國家聯盟主任李邦孚今天表示，台灣國家聯盟決定不與台北市政府合辦228紀念活動，28日當天下午將在自由廣場另辦活動。

李邦孚說，有些228家屬本來還說要去台北市政府舉辦的活動現場抗議，台灣國家聯盟自辦紀念活動，希望大家「記取教訓、告慰亡靈」。

蔣萬安 國史館 蔣介石

延伸閱讀

陸星雲大師弔唁團受阻 蔣萬安：應持開放態度 和平是普世價值

蔣萬安赴陽明山姜太公道場祈福、開春拚經濟

盧貝松再訪台灣拍片 蔣萬安：新作暫定《周末在台北》

遭蔣萬安誤認柯P老婆 陳珮騏嘆：發生多次、不堪其擾！

相關新聞

曾銘宗已任兩屆不分區立委 「寧退政壇」不轉戰區域立委

已連任兩屆不分區立委的國民黨立院黨團團總召曾銘宗今天表示，自己不打算轉戰區域立委；不過，有鑑於國民黨規定不分區最多可連任...

羅智強對手確定+1 國安會前副秘書長將宣布參選大安區立委

藍綠布局2024立委初選，基層已經展開競爭，國民黨台北市前議員羅智強、北市議員鍾沛君等相繼表態參選大安區立委。如今，國安...

張亞中反對國民黨總統初選用全民調 主張加入黨員民調

針對國民黨2024要如何推出人選，孫文學校總校長張亞中今天在凱道前舉辦的反布雷活動受訪表明不同意全民調初選，「台灣比較畸...

簽書會曝下一步做「對國家有益的事」 黃珊珊被問是否選總統笑了

台北市前副市長黃珊珊今舉辦簽書會，自爆下一步動態要做「對國家、社會有益的事」，今受訪時黃被問「選總統」是不是也是選項，她...

不接受蔣萬安 台灣國家聯盟不與北市府合辦228活動

台灣國家聯盟過去歷年與台北市政府合辦228紀念活動，但因新市長蔣萬安因素，今年決定不與台北市政府合辦，另在自由廣場舉辦活...

影／蔡培慧淚灑六師後援會 吐敗選南投縣長不認輸再選原因

民進黨南投立委補選候選人蔡培慧今晚舉辦「六師挺培慧後援會成立大會」，由黨主席賴清德授旗給六師代表；蔡培慧致詞時提到母親的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦