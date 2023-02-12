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影／蔡培慧淚灑六師後援會 吐敗選南投縣長不認輸再選原因

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧（中）今晚舉辦「六師挺培慧後援會成立大會」時淚灑現場。記者賴香珊／攝影
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧（中）今晚舉辦「六師挺培慧後援會成立大會」時淚灑現場。記者賴香珊／攝影

民進黨南投立委補選候選人蔡培慧今晚舉辦「六師挺培慧後援會成立大會」，由黨主席賴清德授旗給六師代表；蔡培慧致詞時提到母親的不捨、為改變南投不認輸的決心等激動落淚，賴清德也籲，南投鄉親給蔡培慧機會，讓她當選為南投打拚，擦乾她的淚水，為南投帶來發展，讓南投人展現笑容。

「六師挺培慧後援會成立大會」今在南投市舉辦，不少醫師、牙醫師、會計師、律師、會計師、建築師等齊聚一堂，由全國建築師公會理事長劉國隆擔任六師後援會召集人，建築師林宏任、律師劉鈞豪及朱文財、醫師陳宏麟及許鵬飛、會計師簡志宏、中醫師張原彰等人擔任各師後援會長或召集人，賴清德也親自授戰旗。

蔡培慧致詞時提到選縣長落敗後，母親因不捨她而難過，讓她現場激動落淚，她說，她半工半讀念到台大博士，在台北當教授，生活過得去，她卻返鄉從政，媽媽總為她操心，縣長選輸，媽媽比她更難過，一直要她回家，說她為南投拚夠了。

而她知道媽媽是捨不得她，但她不忍南投一直沒落，更多民眾因她的參選看到改變的機會，對她的支持，讓她就算縣長選輸，她也不認輸，因為她認為她輸是因為走得不夠透徹，所以她要一直走一直走、一直講一直講，讓人看到南投的改變。

蔡培慧表示，她也認為立委一定要贏，那是她的決心，更是希望南投改變力量的集中，南投專業、基層、弱勢族群的集中，而她與現場的六師一樣，是專業的展現，帶來的新政治，不是為了個人，更不像對手林明溱是為了他的兒子。

「蔡培慧流淚，不是為了她個人，是為南投的未來。」賴清德說，蔡培慧放棄台北教職，放棄繼續當不分區立委的機會，堅持返鄉與鄉親打拚，就算選立委、縣長失敗都沒放棄，這次同樣擔起責任，她願為南投犧牲、打拚，將自己嫁給南投。

賴清德強調，要把蔡培慧的眼淚擦乾，不是給她兩張衛生紙就好，而是需要鄉親疼惜，給她機會，用選票支持她，讓她當選，能在南投這片土地，為南投打拚，她就不會再落淚，而是用建設南投，帶動故鄉發展，與南投的鄉親一起展現笑容。

此外，賴清德再批林明溱，他表示，如果對手也是全心為南投的人，輸贏可能沒話說，但這次的對手林明溱，不是為了南投，也不是為了國民黨，而是為了自己的兒子，才會之前說不再參選，最後又反悔出來選。

民進黨南投立委補選候選人蔡培慧（中）今晚舉辦「六師挺培慧後援會成立大會」時淚灑現場。記者賴香珊／攝影
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧（中）今晚舉辦「六師挺培慧後援會成立大會」時淚灑現場。記者賴香珊／攝影
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧（前排右2）今晚舉辦「六師挺培慧後援會成立大會」，黨主席賴清德（前排右3）站台輔選。記者賴香珊／攝影
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧（前排右2）今晚舉辦「六師挺培慧後援會成立大會」，黨主席賴清德（前排右3）站台輔選。記者賴香珊／攝影
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧（右3）今晚舉辦「六師挺培慧後援會成立大會」，黨主席賴清德（右2）親授各師後援會代表戰旗。記者賴香珊／攝影
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧（右3）今晚舉辦「六師挺培慧後援會成立大會」，黨主席賴清德（右2）親授各師後援會代表戰旗。記者賴香珊／攝影
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧今晚舉辦「六師挺培慧後援會成立大會」場。記者賴香珊／攝影
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧今晚舉辦「六師挺培慧後援會成立大會」場。記者賴香珊／攝影
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧今晚舉辦「六師挺培慧後援會成立大會」時淚灑現場。記者賴香珊／攝影
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧今晚舉辦「六師挺培慧後援會成立大會」時淚灑現場。記者賴香珊／攝影

南投 蔡培慧 賴清德 立委補選

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