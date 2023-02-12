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立法院本週開議 21日處理全民共享特別條例

中央社／ 台北12日電

立法院新會期定17日開議，當天將邀請新任行政院陳建仁率同各部會首長列席，進行施政方針及施政報告並備質詢；21日將針對攸關全民發現金的全民共享特別條例草案進行表決處理，並完成立法程序。

立法院第10屆第7會期已在2月1日展開，各界關注立法院何時開議，處理攸關全民發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案。

立法院長游錫堃10日主持朝野黨團協商，邀集朝野黨團研商新會期開議日相關事宜。朝野黨團協商決定，2月17日邀請行政院長率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢。

針對國民黨團擬具「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」及行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」等攸關全民發現金的特別條例草案，將於2月21日院會進行表決處理，並完成立法程序，各黨團同意不提出復議。

朝野黨團也決定，行政院如於3月2日以前函送依上開條例編製的特別預算案至立法院時，各黨團同意將其列入3月3日院會報告事項，並於同日邀請行政院長、主計長、財政部長、國家發展委員會主任委員及相關部會首長列席報告該預算案編製經過並備質詢。

立法院經濟等5委員會聯席會議1月18日併案審查攸關全民發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，民進黨團力挺行政院版本，國民黨團堅持黨團所提版本，其他黨團也各有意見，條文全部保留送黨團協商，進入朝野協商冷凍期1個月，最快2月17日才能表決。

行政院 立法院 游錫堃 陳建仁

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立法院17日開議陳建仁施政報告 發現金條例21日表決

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