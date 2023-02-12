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南投立委補選／林明溱今提前慶生 許願三振對手
南投立委補選，國民黨秘書長黃健庭今到南投為林明溱加油，並為明天（13日）生日的林提前慶生，他感謝林願意出面承擔補選，林明溱則許願盼勝選，把對手蔡培慧「三振出局」。對此，蔡培慧提醒他，不要滿腦子只有輸贏、仇恨和私利。
林明溱今按照其選戰步調，走訪基層爭取選民支持，但明天是林明溱生日，國民黨秘書長黃健庭專程到南投為林明溱加油，黨中央也提前幫他準備蛋糕慶生，而黃健庭除了感謝林明溱出面承擔補選一役，也狠酸綠營近期對林明溱的不斷攻擊。
黃健庭說，這段時間林明溱與競選團隊都很辛苦，因此再次感謝他願意為黨承擔這次責任，而今天看到林覺得他「變黑了」，一定是每天不停拜票跑行程，加上民進黨近期的跳針式攻擊，害他曬黑又被抹黑，呼籲鄉親要出門投票支持林明溱。
林明溱則在眾人為他唱完生日快樂歌後，吹蠟燭許願盼勝選並表示，對手蔡培慧已連續2次在南投參選一選區立委及縣長，又換跑道到二選區參選，民進黨難道沒其他人才？而國民黨先前給了她2個好球，這次要讓她從此在南投三振出局。
對此，蔡培慧也祝福國民黨林明溱高壽，同時提醒他，不要滿腦子只有輸贏、仇恨和私利，像她念茲在茲的是如何改善鄉親的生活、用政策提升南投的發展，她也相信，南投鄉親會選擇對的人，為南投出一口氣。
民進黨副秘書長黃建嘉則表示，兩好球之後就是一支漂亮的全壘打，讓林明溱回豪宅含飴弄孫。並回酸林明溱的黑「不在皮膚，是在他的心」，一再欺騙鄉親，也騙其黨內同志，30年來把持南投政壇，不變的就是騙，唯一照顧的是他兒子。
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