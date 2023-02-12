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【重磅快評】陳吉仲學王美花 蛋價下得來嗎？

聯合報／ 主筆室
國內外都受禽流感疫情影響，不僅鬧蛋荒，進而蛋價居高不下。圖／聯合報系資料照片
國內外都受禽流感疫情影響，不僅鬧蛋荒，進而蛋價居高不下。圖／聯合報系資料照片

因國內缺蛋情況日趨嚴重，蛋雞產業團體經協調後，今天確認明天起雞蛋每台斤漲2元，產地價從40.5元漲到42.5元，批發價也從每台斤50元漲到52元，重回去年7月20日的歷史新高點。令人好奇的是，漲價的幅度和五天前傳出的版本相比有如折衷版，充滿政治味，農委會主委陳吉仲說他沒有介入蛋價，誰會相信？

民進黨執政以來，蛋價不斷飆漲，根據民眾黨統計，7年來蛋價大漲38.5%，農委會主委陳吉仲難辭其咎，並指台灣蛋雞業宛如老母雞，體質衰弱苦撐下蛋，卻等不到官員拯救，政府長期把持蛋價，用話術唬弄民眾，掩飾施政無能，造成蛋農撐不住、民眾買貴了的雙輸局面。

這幾句話道盡了農委會過去幾年來政策錯誤的關鍵，陳吉仲以為處理蛋價，就是凍漲蛋價，就能把問題壓下去，但事實卻不然，長期忽略蛋雞產業鏈的各個環節，蛋價在他的任內兩次攀上歷史高峰，證明他的蛋價策略確實是有問題。 

日前雞農們收到通知，產地價格將從每台斤40.5元，調高3元，不過後來又收到更正訊息，指出蛋價維持不變，懷疑遭到農委會凍漲；農委會主委陳吉仲不願背上介入蛋價的指摘，否認介入價格機制，但今天蛋雞產業團體開會（中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會）結果，就是這個數字打六折的折衷版，數字在業者合理利潤及消費者感受之間取得折衷，若非這次產業反彈，恐怕漲幅只會打折再打折，產業也只有加速窒息一途。       

農委會對價格機制握有相關成員的人事權，要說沒有介入蛋價，完全尊重市場機制，只是自欺欺人。陳吉仲說過他只有承諾解決「蛋荒」，沒說要解決「蛋價」，更是掩飾農委會長期依賴把持蛋價作為唯一政策工具的說詞，以致於遇到大環境的衝擊，就只能捉襟見肘窮於應付。

令人感到似曾相識的是，農委會見蛋價壓不下去，除了表示會持續跟行政院反映減免玉米飼料營業稅，幫助蛋農減輕飼料成本，另一方面，農委會也會在超市賣場推出平價蛋專區，減少消費者負擔，這不是經濟部長王美花每年春節聯合通路業者推出的「抗漲專區」姊妹區嗎？王美花推抗漲專區，物價還是年年漲，陳吉仲推平價蛋，有用沒用？很快就可以知曉了。

農委會 陳吉仲 王美花 飼料 雞蛋 漲價

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