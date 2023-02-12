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影／賴清德南下輔選蔡培慧 坦言南投選票結構「要贏有困難」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨主席賴清德（右）今到南投參香，並為黨內候選人蔡培慧（左）站台輔選。記者賴香珊／攝影
民進黨主席賴清德（右）今到南投參香，並為黨內候選人蔡培慧（左）站台輔選。記者賴香珊／攝影

南投立委補選，民進黨主席賴清德連兩周到南投參香，為黨內候選人蔡培慧輔選，並表示，對手林明溱做太久了，該給年輕人機會，不要壓著只給自己兒子。賴受訪時則坦言，南投選票結構藍大綠小，要贏得補選，對民進黨而言，相對困難。

賴清德上周才到南投陪蔡培慧到水里、竹山連跑3間宮廟參香輔選，今又專程南下，同樣陪著蔡培慧又是連跑3廟，到南投市聖和宮、受興宮、興和武當宮參香祈福，其中聖和宮主委張漢其祝福賴清德「所願皆成」，令賴清德心情大好。

賴清德在聖和宮時說，他向媽祖祈求保佑國泰民安，疫情早日結束，讓南投繁榮進步、安居樂業，只是南投要進步，靠神也要靠人，要有人做事，蔡培慧就是媽祖的「腳力」，大讚蔡培慧為南投打拚，盼鄉親讓他「所願皆成」，讓媽祖展神威。

賴清德也再提到，「藍綠各一席立委」不分藍綠為南投打拚，並指林明溱做那麼久，過去給他那麼多機會，若有規畫要為南投打拚，這麼多年也該做完了，別縣長當完，又要當立委，該給年輕人機會，並強調是平心而論講道理，不是批評。

之後賴清德在受興宮又再次針對林明溱，賴表示，「父母疼子是天性」，但俗語也說「寵子不孝，寵豬舉灶」，對南投發展如此重要的立委職務，應該要栽培蔡培慧，「不要壓著只給自己的兒子」。

蔡培慧則自嘲，媽媽要她不用交男友，她把自己嫁給南投就好了，強調她一心為了南投，並表示她提出的政策都「說到做到」，像興大、工研院已進駐中興新村，她之後更將爭取在南投興設科學園區，南投經濟才會發展，青年才會返鄉回流。

針對南投立委補選，賴清德受訪坦言，這場補選對民進黨而言，相對困難，因南投選票結構藍大綠小，但他們不會因選戰困難就放棄，更會站在南投未來發展及為南投栽培人才的立場，跟蔡培慧一起努力，也請鄉親支持，南投才有好的未來。

民進黨主席賴清德（右4）今到南投參香，並為黨內候選人蔡培慧（右5）站台輔選。記者賴香珊／攝影
民進黨主席賴清德（右4）今到南投參香，並為黨內候選人蔡培慧（右5）站台輔選。記者賴香珊／攝影
民進黨主席賴清德（右4）今到南投參香，並為黨內候選人蔡培慧（右5）站台輔選。記者賴香珊／攝影
民進黨主席賴清德（右4）今到南投參香，並為黨內候選人蔡培慧（右5）站台輔選。記者賴香珊／攝影

南投 蔡培慧 賴清德 立委補選

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