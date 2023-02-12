國民黨屏縣黨部新春團拜 議長周典論力挺朱立倫選總統

國民黨主席朱立倫今天下午參加屏東縣國民黨部新春團拜，議長周典論公開力挺朱立倫選總統。朱立倫會後受訪說，要一起努力贏回2024，「無私無我團結一致，提出最好的、最強的候選人」，團結努力讓總統、立委贏回來。

國民黨屏東縣黨部新春團拜，朱立倫下午出席與會，這也是全台最後一個團拜縣市。屏東縣議長周典論說，這次選舉是國民黨在屏東近年來成績較佳的一次，但離目標還有很長距離，國民黨的目標就是執政。

周典論說，朱立倫選黨主席是國民黨最低迷時刻，當時很多人說國民黨沒有機會了，聽了很難過，他認為唯有朱立倫當主席國民黨才有希望，將來2024大局要贏回執政，贏回大局也更加有信心。

周典論說，國民黨的中生代，哪一個像朱立倫，年輕時當過桃園縣長、台北縣長、立法委員、行政院副院長，學經歷不用說，「朱立倫來做總統剛剛好，對不對？」，他講坦白話，當初韓國瑜爭取國民黨總統提名，他曾向當時高市社會局長葉壽山說，若韓市長成為國民黨總統候選人，高雄市要輸幾十萬票，高雄八個立委全沒了。

周典論說，民意如流水，都要很珍惜，期待所有國民黨的高層，大家要無私無我，要想辦法重回執政才是目標。他也提到，民調很奇怪，民進黨會不會用民調故意操控，讓他們希望的對手民調出線，這是他很擔心。

周典論說，主席朱立倫任勞任怨勤跑各地，這次選舉選得不錯。他也跟大家報告，「朱主席現在是主席，應該更有協調能力，當然我還是希望你是最好、最優秀總統候選人」，希望明年立委選舉過半、總統選舉重新拿回執政權。