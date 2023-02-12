羅智強大材小用 學者：黨中央應有規定

前台北市議員羅智強日前宣布進軍大安區立委，遭質疑為「大材小用」。學者曲兆祥受訪時說，雖然羅智強有不錯的空戰實力，但參選的目的就是希望當選，想選容易當選的選區是人之常情，但自然也會引發黨內不滿的聲音。唯一的解方就是黨中央要訂定出明確的候選人規則，這樣無論是誰代表政黨參選，才能服眾。

對此，有意爭取該立委席次的議員鍾沛君向羅智強喊話說，希望羅智強去挑戰艱困的士林大同，由她固守大安區，如果羅智強沒有選上，她承諾「只做一屆」。羅智強則表示，因為他曾是大安文山的議員，要參選當然要選大安區，更坦言，選艱困選區需要承受輸的代價，自己得顧慮團隊和家人，所以「一定要選上」。

大家都能遵循的規定

針對羅智強參選大安區立委，國民黨內部有不少聲音質疑，羅智強有著空戰實力，應擔起出戰困難選區的任務，而非參選穩定易選的大安區立委。

對此，台師大政研所教授曲兆祥說，從個人的角度來講，既然從政就是希望當選，挑選容易當選的選區是人之常情。他指出，與其耗費人力去協調溝通，不如訂定出一套「穩定且能長期運作」的競選規則，最後無論是誰代表政黨參選，才能服眾。

「沒有一個競選規則能得到所有人的滿意，但大家都可勉強同意，」曲兆祥舉例說，目前兩大黨挑選候選人都很重視民調結果，但可能會引發「與黨政關係好，但沒有民調聲望」的候選人不滿，並積極要求調降民調佔比。

凸顯世代交替議題

曲兆祥指出，如候選人會遭到質疑，競選規定也會不斷受到挑戰，如果出現時空背景變遷、多數意見轉變等狀況，可能就是需要訂定出新一套競選規則的時候。

曲兆祥就指出，羅智強挑戰立委顯示，目前政黨面臨「新舊世代交替」的問題，不光有新生代的羅智強想轉戰立委，藍委費鴻泰、賴士葆的松山信義區、文山中正區都遇到藍營青年軍的挑戰，面對不同的訴求，如何訂定一套「大家都能遵循的規定」，也考驗著黨中央的智慧。

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