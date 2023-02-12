羅世雄接高雄黨部主委 朱立倫讚他：你很有勇氣
國民黨主席朱立倫今到高雄市參加團拜，懸缺2個多月的市黨部主委終於定案，前立委羅世雄確定接下重擔。朱立倫說，2022縣市長選後，國民黨又經歷嘉義市長選舉、台北市立委補選、南投立委補選等延長賽，藍軍一向「贏在家裡輸在票匭」，關關難過關關過，有信心4年後一定能贏回高雄。
團拜場合上，前立委黃昭順、多位市議員都出席，新任主委羅世雄更是場上焦點。朱立倫對羅世雄說「你很有勇氣」，還說，接黨部主委必須任勞任怨任謗，願意為黨犧牲奉獻，「考慮自己的人不要來做黨的工作」。
羅世雄接黨部主委地方有雜音，有議員認為，羅淡出政壇已久，恐已和地方脈動脫節。羅世雄說，他會全力以赴，幫助藍營在高雄重返執政。
國民黨智庫執行長柯志恩強調，她會繼續在高雄深耕經營，但她絕對不會選高雄區域立委，願意協助輔選、助攻，2024年高雄8席區域立委選戰，國民黨至少要拿2至3席。
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