羅世雄接高雄黨部主委 朱立倫讚他：你很有勇氣

國民黨主席朱立倫今到高雄市參加團拜，懸缺2個多月的市黨部主委終於定案，前立委羅世雄確定接下重擔。朱立倫說，2022縣市長選後，國民黨又經歷嘉義市長選舉、台北市立委補選、南投立委補選等延長賽，藍軍一向「贏在家裡輸在票匭」，關關難過關關過，有信心4年後一定能贏回高雄。

團拜場合上，前立委黃昭順、多位市議員都出席，新任主委羅世雄更是場上焦點。朱立倫對羅世雄說「你很有勇氣」，還說，接黨部主委必須任勞任怨任謗，願意為黨犧牲奉獻，「考慮自己的人不要來做黨的工作」。

羅世雄接黨部主委地方有雜音，有議員認為，羅淡出政壇已久，恐已和地方脈動脫節。羅世雄說，他會全力以赴，幫助藍營在高雄重返執政。