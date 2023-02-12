簽書會曝下一步做「對國家有益的事」 黃珊珊被問是否選總統笑了

台北市前副市長黃珊珊今舉辦簽書會，自爆下一步動態要做「對國家、社會有益的事」，今受訪時黃被問「選總統」是不是也是選項，她先大笑三聲後才接著說，任何人都不可能置身事外，她也一樣不會缺席。未把競選總統一事說死。

黃珊珊國小、國中都在高雄鳳山區就讀，2月起為自己出版的新書舉辦巡迴簽書會，首場就選在家鄉高雄夢時代的政大書城登場。國中恩師、鳳山國中退休老師林辰忠出席送上自己的畫作，鼓勵黃珊珊乘風破浪，迎向曙光。

黃細數從政以來點滴，自詡是一位「忠於自己」的政治人物，從大學、從政，勇敢逐夢。自去年卸下台北市長一職後，黃曾赴美國陪伴求學的兒子，回台曾被點名參選立委甚至競選副總統。

黃珊珊今拿外界對她的去向自嘲，「剛回台灣就一堆人幫我找工作」，她認為台灣未來要面對的問題很多，年輕人找不到未來方向，「躺平」、「厭世」成了時下流行語，她鼓勵讀者應該冷靜但保留憤怒，憤怒才能改變社會，「如果沒有憤怒，也不會催生廢除刑法100條運動，也許這條現在還在」。

至於外界關心的下一步，黃珊珊今也自曝去向，「要做對國家、社會有益的事」、「當大家找光明」，還強調2024年大選每個人都要參與，不關心政治才會是台灣最大的悲哀。

「要做對國家、社會有益的事」是否代表競選總統？黃珊珊受訪時先抬頭大笑3聲，強調「任何人都不可能置身事外，明年大選所有人都不會缺席，我也一樣不會缺席」，至於瞄準哪個位子則沒有說死，稱大選全民都要參與。