張亞中：國民黨應和北京進行政治對話 而不是到對岸聽別人訓話

對於國民黨副主席夏立言訪陸遭民進黨抹紅，孫文學校總校長張亞中今天表示，兩岸有互動是好的，但國民黨應該和北京進行政治對話，過程中拿出自己的方案，而不是到對岸聽別人訓話，這樣沒有多大的意思。2024哪一個總統候選人可以把兩岸關係從敵對變和平關係，大家就去支持他。

張亞中說，當蔡英文總統不接受九二共識後，兩岸的政治對話是沒有任何空間的；她元旦說願意和大陸對話，但人與人之間是雙方互動，要考慮到雙方的核心立場，在不接受九二共識情況下，北京哪一個人願意和民進黨進行對話。

張亞中表示，兩岸現在的難題不是事務性的難題，是政治性的難題。誰能夠解決兩岸政治難題就支持誰。

張亞中說，夏立言到大陸是好事情，但很遺憾的，夏立言也只是去處理事務性的事情，而不是政治性的難題，這樣子的話對兩岸關係的政治改善是沒有幫助的。民進黨就希望兩岸的政治對立繼續下去，因為對他們越有利的；比較方面用現在的抗中保台、親美保台，不斷消費兩岸的敵對關係。

張亞中進一步表示，所以國民黨要做出最大的差別就是要告訴台灣民眾，國民黨有能力去解決兩岸的政治難題，從兩岸從現在的敵對關係變成和平關係。如果國民黨只碰經濟不碰政治，那恰恰滿足了民進黨，兩岸經貿交流多了老百姓高興、民進黨也高興，不碰政治問題，民進黨永遠都可以消費政治問題。

張亞中說，大家在思考2024總統候選人最大的關鍵就是，哪一個總統候選人可以把兩岸關係從敵對變和平關係，大家就去支持他。如果兩岸只喊一些口號和迴避一些問題，下架民進黨並沒有多大的意義；國民黨2024總統候選人有非常多關鍵的審核標準，如何解決兩岸難題，讓兩岸結束敵對關係。

張亞中說，國民黨應該和北京進行政治對話，對話的過程中要拿出自己的方案出來，而不是到對岸聽別人訓話、講話，這樣沒有多大的意思。兩岸的互動是好的，可是拿出什麼樣的主張和對岸互動很重要。