快訊

百年少見雙媽會！白沙屯媽祖在掌聲歡呼下「衝進大甲鎮瀾宮」

PLG／登台處女秀 林書豪半場就快「雙十」11分9助鋼鐵人領先

拍板！蛋價調漲2元 「重回歷史新高」

張亞中：國民黨應和北京進行政治對話 而不是到對岸聽別人訓話

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
孫文學校校長張亞中下午率領民間團體前往凱道，向政府表達反對在台灣布設地雷。記者許正宏／攝影
孫文學校校長張亞中下午率領民間團體前往凱道，向政府表達反對在台灣布設地雷。記者許正宏／攝影

對於國民黨副主席夏立言訪陸遭民進黨抹紅，孫文學校總校長張亞中今天表示，兩岸有互動是好的，但國民黨應該和北京進行政治對話，過程中拿出自己的方案，而不是到對岸聽別人訓話，這樣沒有多大的意思。2024哪一個總統候選人可以把兩岸關係從敵對變和平關係，大家就去支持他。

張亞中說，當蔡英文總統不接受九二共識後，兩岸的政治對話是沒有任何空間的；她元旦說願意和大陸對話，但人與人之間是雙方互動，要考慮到雙方的核心立場，在不接受九二共識情況下，北京哪一個人願意和民進黨進行對話。

張亞中表示，兩岸現在的難題不是事務性的難題，是政治性的難題。誰能夠解決兩岸政治難題就支持誰。

張亞中說，夏立言到大陸是好事情，但很遺憾的，夏立言也只是去處理事務性的事情，而不是政治性的難題，這樣子的話對兩岸關係的政治改善是沒有幫助的。民進黨就希望兩岸的政治對立繼續下去，因為對他們越有利的；比較方面用現在的抗中保台、親美保台，不斷消費兩岸的敵對關係。

張亞中進一步表示，所以國民黨要做出最大的差別就是要告訴台灣民眾，國民黨有能力去解決兩岸的政治難題，從兩岸從現在的敵對關係變成和平關係。如果國民黨只碰經濟不碰政治，那恰恰滿足了民進黨，兩岸經貿交流多了老百姓高興、民進黨也高興，不碰政治問題，民進黨永遠都可以消費政治問題。

張亞中說，大家在思考2024總統候選人最大的關鍵就是，哪一個總統候選人可以把兩岸關係從敵對變和平關係，大家就去支持他。如果兩岸只喊一些口號和迴避一些問題，下架民進黨並沒有多大的意義；國民黨2024總統候選人有非常多關鍵的審核標準，如何解決兩岸難題，讓兩岸結束敵對關係。

張亞中說，國民黨應該和北京進行政治對話，對話的過程中要拿出自己的方案出來，而不是到對岸聽別人訓話、講話，這樣沒有多大的意思。兩岸的互動是好的，可是拿出什麼樣的主張和對岸互動很重要。

國民黨 民進黨 張亞中 九二共識

延伸閱讀

影／進出國民黨選總統 張亞中：郭台銘需要說服民眾

影／反對台灣布雷 張亞中率民間團體上凱道表達訴求

張亞中反對國民黨總統初選用全民調 主張加入黨員民調

陸弔唁星雲遭拒 張亞中：蔡英文又錯失改善兩岸的機會

相關新聞

張亞中反對國民黨總統初選用全民調 主張加入黨員民調

針對國民黨2024要如何推出人選，孫文學校總校長張亞中今天在凱道前舉辦的反布雷活動受訪表明不同意全民調初選，「台灣比較畸...

簽書會曝下一步做「對國家有益的事」 黃珊珊被問是否選總統笑了

台北市前副市長黃珊珊今舉辦簽書會，自爆下一步動態要做「對國家、社會有益的事」，今受訪時黃被問「選總統」是不是也是選項，她...

批政府一言不合就抹紅 邱臣遠：為選舉把在野黨扭曲中共同路人

中共中央政治局常委王滬寧前天會見國民黨副主席夏立言，台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，民進黨政府不應將不同意見的人一律抹紅，那...

羅智強對手確定+1 國安會前副秘書長將宣布參選大安區立委

藍綠布局2024立委初選，基層已經展開競爭，國民黨台北市前議員羅智強、北市議員鍾沛君等相繼表態參選大安區立委。如今，國安...

白沙屯「粉紅超跑」今起駕 林佳龍：一起向媽祖祈願保佑台灣

白沙屯拱天宮媽祖婆12日展開9天8夜進香之旅，總統府秘書長林佳龍今天表示，白沙屯媽祖徒步進香今天起駕，今年報名隨行創下了...

羅世雄接高雄黨部主委 朱立倫讚他：你很有勇氣

國民黨主席朱立倫今到高雄市參加團拜，懸缺2個多月的市黨部主委終於定案，前立委羅世雄確定接下重擔。朱立倫說，2022縣市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦