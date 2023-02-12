張亞中反對國民黨總統初選用全民調 主張加入黨員民調

針對國民黨2024要如何推出人選，孫文學校總校長張亞中今天在凱道前舉辦的反布雷活動受訪表明不同意全民調初選，「台灣比較畸形是用全民調來表達」；認為一個好的政黨，應該納入黨員民調，讓黨員有發言權。

被問到宣布參選總統後，國民黨是否有跟他聯繫？張亞中說，國民黨沒有跟他聯繫，到底要不要辦初選、初選規則怎樣，如何面對像鴻海創辦人郭台銘或新北市長侯友宜參選的一些難題。

張亞中說，他希望在2月底，3月4日國民黨要開始研議初選辦法時，有機會可以和黨主席朱立倫、黨中央的決策人員見個面，把他自己對於怎麼去解決初選面臨的難題，怎麼照顧到侯友宜，也照顧到郭台銘，也可以維護制度，一定可以想出一個非常好的方法。

張亞中說，侯友宜是新北市長，必須取得參選的正當性，郭台銘的難處在於現在並非黨員，所以一個好的制度是最重要的。國民黨要團結在一起，必須團結在制度底下，他會貢獻自己微薄的智慧，讓黨中央做為參考。

被問及若黨中央採協調徵召的方式是否會對他產生排擠，張亞中表示，他覺得不會，因為國民黨已經知道他有參選的意願，相信國民黨會重視每個黨員參選的權益。佛教有一句話，依法不依人，所以制度比人更有重要，只要制度可以定的公平、公正、公開，就比較容易協調、服眾。

張亞中說，如何設計一套制度出來，照顧到每一個人，包含郭台銘、侯友宜、朱立倫還有其他願意參選的黨內同志，一定有方法的，希望在3月4日前後和黨中央坐下來談一談。

張亞中說，初選包括幾個層面，第一，就是參選要表達承擔意願；第二，不只要下架民進黨，希望國家更好，因此要提出治國大方案，包括兩岸、社會福利、教育改革等政策說明；第三，所有候選人必須經過社會大眾的支持，所以任何初選必須和全世界一樣，台灣比較畸形是用全民調來表達，但一個好的政黨，黨員應該在中間有發言權，如果黨員權力和非藍一樣，那他們會不會覺得非常遺憾。