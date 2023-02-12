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讚星雲宗教界標竿 張善政：為政者釋善意 從宗教推和平

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
桃園縣長張善政到佛光山弔唁星雲大師，希望兩岸為政者要有智慧，對對方釋出適度善意，宗教是兩岸人民共同的意念，可以從這邊開始，好好把兩岸和平一步一步往前推。記者徐如宜／攝影
桃園縣長張善政到佛光山弔唁星雲大師，希望兩岸為政者要有智慧，對對方釋出適度善意，宗教是兩岸人民共同的意念，可以從這邊開始，好好把兩岸和平一步一步往前推。記者徐如宜／攝影

桃園縣長張善政今天到佛光山弔唁星雲大師，讚大師已是國際宗教界的標竿人物。對於國台辦悼念星雲遭拒，張善政說，希望兩岸為政者要有智慧，對對方釋出適度善意，宗教是兩岸人民共同的意念，可以從這邊開始，好好把兩岸和平一步一步往前推。

張善正表示，星雲大師從對岸大陸過來，在台灣一步一腳印把佛光山體系建立起來，這麼多年，已經是很多佛教朋友心裡的精神支柱，甚至到海外也有非常大的擴展，已經是國際宗教界上的標竿人物。大師的離開，所有的國人、不論宗教，都非常懷念不捨。今天懷著難過的心情來向大師致意。

星雲大師弘法五大洲，秉持和平與融合的信念。張善政說，大師人雖然離開，但這麼多年弘揚佛法與世界和平的觀念，大家要牢記在心，繼承其遺志，推廣此觀念到每一個角落。

對於國台辦被拒入台弔唁一事，張善政表示，今天來是專程來致意、悼念，這件事就不提了。

張善政說，所有人都希望兩岸不要有戰爭，要往和平方向走。希望兩岸為政者要有智慧，對對方釋出適度善意，尤其在宗教這塊，是兩岸人民共同的意念，可以從這邊開始，好好把兩岸和平一步一步往前推。

桃園縣長張善政到佛光山弔唁星雲大師，希望兩岸為政者要有智慧，對對方釋出適度善意，宗教是兩岸人民共同的意念，可以從這邊開始，好好把兩岸和平一步一步往前推。記者徐如宜／攝影
桃園縣長張善政到佛光山弔唁星雲大師，希望兩岸為政者要有智慧，對對方釋出適度善意，宗教是兩岸人民共同的意念，可以從這邊開始，好好把兩岸和平一步一步往前推。記者徐如宜／攝影

張善政 星雲大師 國台辦

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