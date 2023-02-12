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國民黨金門縣議會黨團幹部改選 議員洪成發獲選書記長

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
國民黨金門縣議會黨團日前召開黨團會議，並改選第八屆黨團幹部。圖／國民黨金門縣黨部提供
國民黨金門縣議會黨團日前召開黨團會議，並改選第八屆黨團幹部。圖／國民黨金門縣黨部提供

國民黨金門縣議會黨團日前召開黨團會議，並改選第八屆黨團幹部，由縣議員洪成發獲得出席議員一致支持當選黨團書記長，將負起綜理黨團運作、政黨協調相關事項、領導黨團召集會議並貫徹國民黨政策任務之責，同時也推派王國代擔任黨團副書記長，襄助黨團運作。

金門黨部說明，為有效凝聚金門縣議會黨籍議員共識，增進團結力量、發揮政黨政治功能、順暢議事運作、提昇問政品質、監督縣政等，國民黨金門縣議會第八屆黨團日前於金門縣黨部二樓會議室成立，並選舉書記長。出席議員包含副議長歐陽儀雄、議員許玉昭、許大鴻、周子傑、王國代、蔡水游、洪成發等人。

金門縣黨部表示，國民黨金門縣議會黨團任務在於順應民意，以縣民福祉為依歸，期使金門未來有長遠發展為主要目標。議會黨團的工作包含監督地方首長的施政及預決算案、充分反映地方「民之所好」與「民之所惡」事項、協助議員同志實踐競選政見諾言、經營選區與服務選民、在議會共同執行「議會黨團」的決定事項等。

國民黨團期能有效發揮黨團機制，對於縣府各項議案，及攸關金門未來發展重大事項，縣府函送議會後，由議長發交各黨團透過政黨協商及審議機制，先行向黨團作說明，獲致共識後，再行送議會審議。

黨團書記長當選人洪成發感謝黨籍議員愛護與支持並表示，他表示會認真的做，做好議會黨團溝通協調的角色。黨部主委吳興邦也期勉黨團書記長要擔起協調聯繫工作的擔子，黨的運作要團結，要有新的氣象，大家一起共同努力。

國民黨金門縣議會黨團日前召開黨團會議，並改選第八屆黨團幹部。圖／國民黨金門縣黨部提供
國民黨金門縣議會黨團日前召開黨團會議，並改選第八屆黨團幹部。圖／國民黨金門縣黨部提供

金門 議員 國民黨

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