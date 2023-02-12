談兩岸稱國民黨促成交流對話 朱立倫批綠「交惡對抗」

國民黨副主席夏立言到對岸訪問，民進黨近期火力全開批評，指國共兩黨不要一再背離台灣主流民意，立法院長游錫堃酸「國民黨被共產黨騙了那麼多次還不覺醒？」國民黨主席朱立倫今天說，藍營努力促成兩岸交流對話，民進黨就是在做交惡對抗。

朱立倫今天到高雄出席國民黨新春團拜，他受訪時說，國民黨堅持兩岸和平、區域安全，最重視的是透過「雙D戰略」，強化國防防衛能力，也堅定地希望能夠透過交流對話，增加更多理解，民進黨卻一直在做交惡對抗，「民進黨選擇對抗到底對台灣有利嗎？」若民進黨選擇這方式是繼續下去，一定會受到台灣人民的唾棄。

兩岸農漁產禁令，造成農漁民嚴重損失，國民黨副主席夏立言目前正在對岸訪問，盼能恢復溝通與交流。朱立倫說，「誰不希望和平？」國民黨努力在做，每天在做交流對話，民進黨則是在做交惡對抗，民進黨不斷地抹紅、抹黑攻擊國民黨，國民黨訪問團現在在對岸所做的每一件事情，出發點是為台灣所有農漁民、弱勢產業，為台生及台胞解決問題，民進黨卻在製造問題，不斷地抹紅、抹黑、攻擊國民黨，國民黨不會改變立場，會堅定走對的路。

大陸國台辦昨天指稱，大陸原定派38人官方弔唁團來台弔唁星雲法師，因遭台灣當局阻攔無法成行。朱立倫結束高雄市黨部新春團拜後，前往佛光山弔唁星雲大師，被問及大陸質疑民進黨阻撓星雲大師官方弔唁團，朱立倫回應說，「為何不能夠交流、不能夠對話呢？太可惜了。」