批政府一言不合就抹紅 邱臣遠：為選舉把在野黨扭曲中共同路人

中共中央政治局常委王滬寧前天會見國民黨副主席夏立言，台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，民進黨政府不應將不同意見的人一律抹紅，那更不能為了選舉考量，把民間或在野黨為爭取台灣利益與區域穩定的交流行為，一致變相扭曲成賣台的「中共同路人」。

王滬寧前天在北京會見夏立言一行，王滬寧告訴夏立言，「沒有誰比我們更重視台灣同胞要和平、要安寧、要過好日子的願望。兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化」。

邱臣遠中午在臉書發文說，王滬寧不但是中共中央排名第4的常委，同時也是未來會接任政協主席、負責港澳台事務的主要負責人。

邱臣遠說，王滬寧在此次談話中傳達「有盡早恢復兩岸交流正常化」的明確訊息，如果王滬寧所言為真，那麼呼籲對岸應該先減少在台海周邊的軍事演習及對台灣的軍事部署，不要讓台灣人民產生對中國反感，用軍事威脅阻礙兩岸交流及信任基礎。

邱臣遠指出，根據台灣美國商會最近公布的最新調查，逾半會員認為台灣政府未來3年的施政優先重點為「兩岸關係」，有47%的美商已經或計畫調整業務，以應對新地緣政治的持續營運計畫。

邱臣遠再指，蔡英文總統在2月2日出席「2023大陸台商春節聯誼活動」時表示，維持台海和平穩定是兩岸共同的責任，推動疫後健康有序的交流是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。

邱臣遠說，民進黨政府不應將不同意見的人一律抹紅，既然蔡總統期盼兩岸和平穩定，台灣美國商會的調查表達「兩岸關係」為施政重點，那更不能為了選舉考量，把民間或在野黨為爭取台灣利益與區域穩定的交流行為，都一致變相扭曲成賣台的「中共同路人」。

邱臣遠表示，台灣現階段應該在國防部、國安單位積極提升國防戰力與準確掌握對岸資訊，避免情勢誤判，另一方面應該以對話取代對抗，無論是交通部長王國材喊出「歡迎百萬中客來台觀光」，或者是農委會、經濟部處理兩岸農漁產品與貿易問題。

邱臣遠也說，還有教育部正在努力溝通的陸生來台、內政部警政署對海外詐騙的兩岸犯罪打擊合作，或者是陸委會、海基會對在中國的台商與台生權益照顧等事務性工作，都必須重啟務實有效的兩岸溝通機制和對話。

邱臣遠說，台灣應該以兩岸和平、台灣自主為原則，建議政府先從當前擴大小三通、增加航點、服務台商與台生等對民間實際的事務性問題切入，包括陸委會、交通部、經濟部等有牽涉到兩岸的事務的部會，應該努力恢復兩岸事務性工作來往，再進一步嘗試重新搭建海峽、海基兩會的正式溝通管道，有助於緩和兩岸緊張情勢與帶來對人民生活的影響。