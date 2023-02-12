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綠批「好日子」淪侯友宜金庫 藍議員反嗆：別政治抹黑糟蹋善心

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
針對民進黨批新北「好日子愛心大平台」恐成新北市長侯友宜競選總統大位的小金庫，國民黨新北市議員黃心華今發布新聞稿反嗆。圖／本報資料照片
針對民進黨批新北「好日子愛心大平台」恐成新北市長侯友宜競選總統大位的小金庫，國民黨新北市議員黃心華今發布新聞稿反嗆。圖／本報資料照片

民進黨批新北「好日子愛心大平台」用途不明、未受監督，恐成新北市長侯友宜競選總統大位的小金庫。新北市議員黃心華表示，該平台資訊公開透明，綠營政治抹黑等於糟蹋民眾善心；若真如綠營所說卑劣不堪，為何該平台在疫情間又被綠營執政縣市爭相仿效？

民進黨中央及民進黨新北市議員等多人前天召開記者會指新北「好日子愛心大平台」已累計約40億元善款，但用途不明、未透過市議會監督，恐淪侯友宜競選總統大位的小金庫。

黃心華表示，「好日子愛心大平台」是一個方便民眾發揮愛心的平台，民眾不管是要當志工、捐款、捐物資等都可快速選擇贊助專案，且採註冊會員制，資訊公開透明，可隨時查證收支；綠營政治抹黑實在讓人無法苟同，同時也等於完全糟蹋曾提供捐助、贊助的民眾善心。

黃心華指出，據內政部2022年第三季統計，新北市的人口398萬、獨居老人的戶數10.6萬，皆為六都最高，社會及人口特性堪稱台灣縮影，有越來越多的高齡化社會問題，民進黨政治人物不應以獨居老人意外等憾事，作為政治鬥爭的議題，卻不思考如何結合更多公私部門資源，如今卻讓一個良善、方便、透明的愛心網站蒙受如此不堪的打擊。

黃心華還說，新北近年創新都成為其他縣市仿效標的，如「好日子愛心大平台」已成為台南、台中、桃園模仿學習的標的，該愛心平台過去在疫情期間，優先針對不幸染疫離世的民眾，發放十萬元救助金，同樣成為各地政府參考並採用的作法。若真如綠營人士所說的卑劣不堪，那為何連綠營執政縣市都要起而學習仿效？

黃心華表示，新北市雖然人口最多，但在目前民進黨中央執政現況下，能分配到的人均預算及統籌分配款都是六都最少；面對政府部門資源越來越有限的未來，更應對能發揮公私協力的種種嘗試給予正面鼓勵，而非政治抹殺。

愛心 民進黨 侯友宜

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