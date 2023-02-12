南投立委補選／蔡培慧提醫療政策3主張 醫師力挺

南投立委補選倒數20天，民進黨候選人蔡培慧今一早由南投縣醫師公會榮譽理事長許鵬飛、在地醫師蔡祺仁陪同前往菜市場站路口掃街，並提出「提升基層醫療設施」、「醫院互聯網照護機制」、「建立大型醫院與地區醫院之合作」3大主張。

蔡培慧指出，南投長期萎靡不振，非常需要發展及改變，不論是醫療資源、交通、教育等方面，因此不少醫師、會計師、建築師等縣內專業人士支持她再戰，投入南投第二選區立委補選，今天就有醫師站出來，讓大家了解到南投要改變的決心。

南投縣醫師公會榮譽理事長許鵬飛、醫師蔡祺仁等人今陪同蔡培慧一早到菜市場站路口，並沿途掃街向民眾拜票，蔡也針對南投醫療政策提出「提升基層醫療設施」、「醫院互聯網照護機制」、「建立大型醫院與地區醫院之合作」等3大主張。

蔡培慧說，她擔任行政院中辦執行長期間與彰化基督教醫院院長陳睦寬多次接洽，促成南基擴充醫療場域與先進設備，待南崗一路與民族路口的新院區完工啟用，規模達400病床數，可望服務鄰近19萬居民，滿足醫療需求，也提升在地醫療。

若能選上立委，一進入立法院就會延續過去擔任行政院中辦執行長時的努力，持續積極與衛福部、教學醫院及區域醫院討論合作，讓其他醫療資源進入南投，持續照顧南投，更會引進資源建設地方，嘉惠南投鄉親，讓南投人過更好的生活。