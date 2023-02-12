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2024藍營提名規則 朱立倫被問「是對的人」？柯志恩笑出聲

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
國民黨主席朱立倫今天到高雄參加新春團拜，智庫執行長柯志恩、國民黨高雄市黨部新任主委羅世雄等人陪在身旁。記者劉學聖／攝影
國民黨主席朱立倫今天到高雄參加新春團拜，智庫執行長柯志恩、國民黨高雄市黨部新任主委羅世雄等人陪在身旁。記者劉學聖／攝影

國民黨主席朱立倫今天到高雄、屏東參加新春團拜，在高雄受訪被問及2024總統及立委提名規則，他說，眼前要先集中火力拚南投立委補選，3月4日南投選舉過後，不論是總統或立委，國民黨一定提對的人，全黨團結且無私無我一起努力拚勝選。

朱立倫今天在高雄受訪時，被問題國民黨總統人選，是否可能採協調式徵召等方法？朱表示，當前全黨最重要目標是3月4日南投立委補選一役，他昨天也在南投輔選，許多黨籍縣市長都去幫忙，全黨將一步一腳印前進，國民黨會堅持走對的路、提對的人，團結一致，無私無我，最終一定能夠團結勝選。

媒體追問「朱主席自己會是那個對的人嗎？」一旁國民黨智庫執行長柯志恩張大眼、笑了一聲，朱立倫依舊淡定地說，無私無我就是團結努力，放下自我，國民黨最找出最強候選人，不管是總統、立委，都秉持這一原則。

柯志恩提到，2024國民黨在高雄8席區域立委中，至少要拿下2至3席成績，朱立倫也表示認同，朱立倫說，柯志恩一向是一步一腳印風格，不敢誇下海口說「我們高雄都要贏」，國民黨拿下2至3席是最起碼要努力的目標，「4年後我們一定要把高雄市長贏回來」。

柯志恩提到，2024國民黨在高雄8席區域立委中，至少要拿下2至3席成績。記者劉學聖／攝影
柯志恩提到，2024國民黨在高雄8席區域立委中，至少要拿下2至3席成績。記者劉學聖／攝影

國民黨主席朱立倫今天到高雄參加新春團拜，智庫執行長柯志恩陪在身旁，朱立倫致詞時多次說「4年後我們一定要把高雄市長贏回來」。記者劉學聖／攝影
國民黨主席朱立倫今天到高雄參加新春團拜，智庫執行長柯志恩陪在身旁，朱立倫致詞時多次說「4年後我們一定要把高雄市長贏回來」。記者劉學聖／攝影

國民黨主席朱立倫今天到高雄參加新春團拜，智庫執行長柯志恩、國民黨高雄市黨部新任主委羅世雄等人陪在身旁。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席朱立倫今天到高雄參加新春團拜，智庫執行長柯志恩、國民黨高雄市黨部新任主委羅世雄等人陪在身旁。記者王慧瑛／攝影

國民黨主席朱立倫今天到高雄參加新春團拜，智庫執行長柯志恩、國民黨高雄市黨部新任主委羅世雄等人陪在身旁。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席朱立倫今天到高雄參加新春團拜，智庫執行長柯志恩、國民黨高雄市黨部新任主委羅世雄等人陪在身旁。記者王慧瑛／攝影

國民黨主席朱立倫說，眼前要先集中火力拚南投立委補選，3月4日南投選舉過後，不論是總統或立委，國民黨一定提對的人，全黨團結且無私無我一起努力拚勝選。記者劉學聖／攝影
國民黨主席朱立倫說，眼前要先集中火力拚南投立委補選，3月4日南投選舉過後，不論是總統或立委，國民黨一定提對的人，全黨團結且無私無我一起努力拚勝選。記者劉學聖／攝影

國民黨主席朱立倫今天到高雄參加新春團拜，智庫執行長柯志恩、國民黨高雄市黨部新任主委羅世雄等人陪在身旁。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席朱立倫今天到高雄參加新春團拜，智庫執行長柯志恩、國民黨高雄市黨部新任主委羅世雄等人陪在身旁。記者王慧瑛／攝影

國民黨主席朱立倫說，眼前要先集中火力拚南投立委補選，3月4日南投選舉過後，不論是總統或立委，國民黨一定提對的人，全黨團結且無私無我一起努力拚勝選。記者王慧瑛／攝影
國民黨主席朱立倫說，眼前要先集中火力拚南投立委補選，3月4日南投選舉過後，不論是總統或立委，國民黨一定提對的人，全黨團結且無私無我一起努力拚勝選。記者王慧瑛／攝影

國民黨 朱立倫 南投 柯志恩

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