無緣當選時力決策委員 網紅谷阿莫：這場社會實驗還沒失敗

時代力量第4屆決策委員選舉昨天結束，時代力量今天公布選舉結果，本名仲惟鼎的YouTuber谷阿莫無緣出局。對此，仲惟鼎表示，很遺憾無法替黨務革新盡一份心力，「為了黨如果未來需要，我們也會協助」。

時代力量上午發布公告表示，第4屆決策委員選舉已經在2023年2月12日結束，本次選舉投票人數827位，投票率為75％。

時代力量指出，本次選出的15位決策委員，依得票數排列為宋國鼎、吳韋達、陳椒華、王婉諭、邱顯智、張衞航、賴嘉倫、陳志明、周偉航、蔡惠婷、白卿芬、林彥甫、林易瑩、湯茹婷、簡智翔。

仲惟鼎稍早回應，他說，很遺憾地沒有辦法替黨務革新盡一份心力，「但我們還是黨員的身分，也有地方優秀的黨公職，我們會恪守自己的崗位，繼續為台灣努力，監督政府，為了黨如果未來需要，我們也會協助」。

仲惟鼎說，他參選的目的在於要讓台灣民眾看見時代力量，「這場社會實驗還沒失敗」，希望未來選上的決策委員加倍努力。

時代力量黨章明定，時力設決策委員會，成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選。決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員同。