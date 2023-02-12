侯友宜對決賴清德「誰贏面大」？ 前立委曝民調：致命傷沒了

九合一大選落幕後，許多人開始討論2024總統大選的可能人選，其中新北市長侯友宜，以及副總統賴清德都頻頻被點名。對此，前立委蔡正元針對民調做分析，發現國民黨的致命傷就是每次都在濁水溪以南輸很多，但這次侯友宜卻是有史以來輸最少的。

蔡正元昨（11）日在節目《張雅婷辣晚報》中提到，自己看了幾十年的民調，國民黨曾經推過的幾組候選人，包括連戰和宋楚瑜都有一個特色，同時也是國民黨很大的致命傷，就是每次民調看起來差不多，但都在濁水溪以南輸了很多。

蔡正元舉例，像是雲林輸20萬、台南輸20萬、高雄輸20萬，但彰化贏2萬、苗栗贏1.5萬、台北贏5萬，「換句話說，北部地區贏的，都不夠南部一個縣市輸的」。

蔡正元認為這種民調結構就要仔細去看，假設國民黨在南部不能少輸、北部又不能多贏，那還是鏡花水月、白忙一場，「如果這個問題不能解決，那不如讓國民黨的立委多上一點，這樣還比較實際」。

不過，蔡正元發現侯友宜的民調，是國民黨有史以來在濁水溪以南輸最少的，他猜測可能跟個人特質有關、或者是和他出身嘉義、警察出身有關係，「台灣的警察大多支持侯友宜」。最後，蔡正元透露侯友宜在嘉義的民調甚至贏過賴清德，因此侯友宜在2024總統大選對抗賴清德的贏面，是比郭台銘對抗賴清德大很多的。