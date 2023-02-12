時力公告決策委員當選名單 最快3月7日選出新任黨主席

時代力量第4屆決策委員選舉昨天結束，時代力量今天公布選舉結果，時代力量苗栗黨部主委宋國鼎拿下第一高票，本名仲惟鼎的YouTuber谷阿莫則無緣出局，時代力量預計在3月由新任決策委員互推出新任黨主席。

根據時代力量選舉委員會規畫，2月4日由選舉委員會抽號次、發布正式選舉公告（候選人名單及號次），2月9日至11日為投票階段，2月12月先由官方網站自動顯示票數統計結果，再由選舉委員會發出選舉結果公告。

時代力量稍早發布公告表示，第4屆決策委員選舉已經在2023年2月12日結束，本次選舉投票人數827位，投票率為75％。

時代力量指出，本次選出的15名決策委員，依得票數排列為宋國鼎、吳韋達、陳椒華、王婉諭、邱顯智、張衞航、賴嘉倫、陳志明、周偉航、蔡惠婷、白卿芬、林彥甫、林易瑩、湯茹婷、簡智翔。

時代力量也說，3名候補的決策委員，依得票數排列為陳慶元、高偉淇、王景弘，第四屆決策委員任期自2023年3月1日至2025年2月28日止。

時代力量第4屆決策委員即將在3月1日上任，屆時將由新任決策委員舉行決策會議，並且互相推選出1人擔任黨主席，時間點最快在3月7日。

時代力量黨章明定，時力設決策委員會，成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選。決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員同。