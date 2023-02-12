快訊

還穿著球衣！土耳其16歲足球小將被埋 119小時後奇蹟獲救

時力公告決策委員當選名單 最快3月7日選出新任黨主席

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量第4屆決策委員即將在3月1日上任，屆時將由新任決策委員舉行決策會議，並且互相推選出1人擔任黨主席，時間點最快在3月7日。圖為時代力量黨主席陳椒華。本報資料照片
時代力量第4屆決策委員即將在3月1日上任，屆時將由新任決策委員舉行決策會議，並且互相推選出1人擔任黨主席，時間點最快在3月7日。圖為時代力量黨主席陳椒華。本報資料照片

時代力量第4屆決策委員選舉昨天結束，時代力量今天公布選舉結果，時代力量苗栗黨部主委宋國鼎拿下第一高票，本名仲惟鼎的YouTuber谷阿莫則無緣出局，時代力量預計在3月由新任決策委員互推出新任黨主席。

根據時代力量選舉委員會規畫，2月4日由選舉委員會抽號次、發布正式選舉公告（候選人名單及號次），2月9日至11日為投票階段，2月12月先由官方網站自動顯示票數統計結果，再由選舉委員會發出選舉結果公告。

時代力量稍早發布公告表示，第4屆決策委員選舉已經在2023年2月12日結束，本次選舉投票人數827位，投票率為75％。

時代力量指出，本次選出的15名決策委員，依得票數排列為宋國鼎、吳韋達、陳椒華、王婉諭、邱顯智、張衞航、賴嘉倫、陳志明、周偉航、蔡惠婷、白卿芬、林彥甫、林易瑩、湯茹婷、簡智翔。

時代力量也說，3名候補的決策委員，依得票數排列為陳慶元、高偉淇、王景弘，第四屆決策委員任期自2023年3月1日至2025年2月28日止。

時代力量第4屆決策委員即將在3月1日上任，屆時將由新任決策委員舉行決策會議，並且互相推選出1人擔任黨主席，時間點最快在3月7日。

時代力量黨章明定，時力設決策委員會，成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選。決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員同。

時代力量 投票率 宋國鼎 谷阿莫

延伸閱讀

時力決策委員出爐！宋國鼎拿第一高票 網紅谷阿莫出局

1000萬粉絲沒了！谷阿莫微博帳號被封殺 曝為1原因選時力決策委員

網紅谷阿莫參選時力決策委員 未來不排除角逐黨主席

網紅谷阿莫角逐時力決策委員 不排除參選黨主席

相關新聞

時力決策委員出爐！宋國鼎拿第一高票 網紅谷阿莫出局

時代力量第4屆決策委員選舉昨天結束，時代力量苗栗黨部主委宋國鼎拿下第一高票，其次依序為時代力量彰化黨部主委吳韋達、現任時...

時力公告決策委員當選名單 最快3月7日選出新任黨主席

時代力量第4屆決策委員選舉昨天結束，時代力量今天公布選舉結果，時代力量苗栗黨部主委宋國鼎拿下第一高票，本名仲惟鼎的You...

黃明昭悼祭星雲 佛教五戒勉警察成移風易俗人性工程師

警政署署長黃明昭今天率高雄市警察局林炎田局長等員警，前往高雄佛光山弔唁星雲大師。黃明昭表示，星雲大師曾勉勵警察同仁，佛教...

綠委：夏立言配合中國大外宣 國民黨要給台灣人民交代

國民黨副主席夏立言率團訪中，民進黨立委陳亭妃今天表示，國民黨配合中國做大外宣，夏立言的最終目的就是要讓中國說嘴、把所有的...

曹興誠言論混淆美中台關係 追求兩岸和平非小鬼而是和平天使

曹興誠的誑語，台灣不當美國棋子，難道要當大陸的小鬼。看似淺顯易懂的道理，卻是在根本上混淆台灣與美國，乃至台灣與大陸的關係。現在台灣與美國的關係，是美國強制灌輸他們自己對戰爭的想像，逼迫台灣按照美國人的想法打一場集體毀滅的戰爭，台灣不會是美國的棋子，也不是大陸的小鬼，台灣是被美國惡整成了冤鬼。

立委：建商土地融資、缺工缺料問題 政府應助過難關

台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，國內空屋數量驚人，顯然供過於求，但是房價卻不斷攀升，由於政府的怠惰與疏忽，導致市場發展方向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦