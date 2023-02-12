黃明昭悼祭星雲大師 佛教五戒勉警察成移風易俗人性工程師

警政署署長黃明昭今天率高雄市警察局林炎田局長等員警，前往高雄佛光山弔唁星雲大師。黃明昭表示，星雲大師曾勉勵警察同仁，佛教有「五戒」，不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語及不飲酒，以此期許警察不僅是人民的公僕，更是移風易俗的人性工程師。

黃明昭緬懷大師，他表示，星雲大師曾受邀到警政署演講，強調現代人應以智慧領導情感，以慈悲提升情愛，如此面對人世任何兩難困境，才有方法及力量來化解問題。警察在執行勤務時雖是柔情鐵漢，退勤後也有心靈脆弱的一面，亟需宗教信仰力量的支持，才能度過人生的迷惘。

黃明昭指出，佛光山平時協助警察宣導預防犯罪、避免毒害等活動，早已實際支援行之有年，另如同仁執行臨檢酒駕勤務，如有執勤受傷，更是第一時間前往慰問，給予同仁鼓勵加油。近幾年疫情期間，佛光山知道基層同仁身處高風險、第一線的防疫勤務，口罩、快篩試劑難免不敷使用，佛光山法師慈悲為懷，十萬火急致贈防疫物資至各警察單位。